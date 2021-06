Mahira Bergallo: a los 14 años se enteró que tenía parálisis cerebral, sufrió bullying y decidió romper las barreras entrenando hasta llegar Tokio 

Los sueños están para cumplirse. La obereña Mahira Bergallo anhelaba participar y no paró de lanzar hasta lograrlo. En las últimas horas, el Comité Paralímpico Internacional (IPC) confirmó la invitación de la atleta misionera y estará en los Juegos Paralímpicos de Tokio.

Luego de entrenar y entrenar, el Comité Paralímpico Internacional premió su esfuerzo y dedicatoria y la misionera estará en Tokio. La cita deportiva, para la misionera que compite en lanzamiento de bala, comenzará el 24 de agosto y finalizará el 5 de septiembre.

Mahira, primera en el ranking sub 20 en lanzamiento de bala adaptado, representará al país en tierras japonesas. De este modo, Bergallo acompañará a la posadeña Mariela Delgado que competirá en ciclismo adaptado.

Una historia de superación para contar una y mil veces. Cuando era adolescente, a los 14 años, Mahira Bergallo se enteró de que padecía de una discapacidad que le impedía la movilidad. Sin embargo, la obereña realizaba atletismo convencional.

“Yo nací con una discapacidad pero lo tomaba normal y nunca tuve un diagnóstico médico. Hasta que un domingo los entrenadores de la selección argentina me hicieron hacer una serie de ejercicios para ver si realmente tenía una parálisis cerebral y finalmente sí”, recordó Mahira.

Seguidamente, Mahira recordó que ese día los técnicos le ofrecieron a sumarse al atletismo adaptado, lo cual ella rechazó rotundamente porque creía que el convencional era lo suyo.

“Me costó mucho aceptarlo pero fue la decisión más linda de mi vida. Incluso ese año viajé a Mar del Plata y logré medallas. A partir de allí comenzó mi carrera deportiva. Tuve la suerte de participar de un panamericano juvenil”, dijo Mahira.

“De muy chica sufrí bullying por la enfermedad que ni siquiera sabía cómo se llamaba. En ese momento no me podía defender porque ni conocía la enfermedad. Luego dije que tenía que luchar para llevar al deporte adaptado y que sepan que és. Así como yo no sabia quiero que más personas conozcan”, resaltó la misionera.

La mejor marca oficial de Bergallo hasta el momento en lanzamiento de bala F35 es 7.76, la registró en el CeNARD en mayo de este año.

“Nosotros nunca dejamos de entrenar, sin saber que íbamos a participar hemos entrenado y entrenado. Ahora debemos cambiar la dieta y corregir algunos tiempos. Queremos llegar fuerte para agosto”, manifestó Mahira. En ese sentido, al respecto de los entrenamientos, la obereña está entrenando en triple turno para llegar de la mejor manera a los Juegos Paralímpicos de Tokio.

“Nunca dejen de luchar por sus sueños. Antes no me gustaba el deporte y ahora lo amo, ahora es mi vida. Invito a que todos lo practiquen si yo llegue todos pueden llegar. La capacidad de cada uno es diferente”, relató.

AR-EP