Búsqueda de Guadalupe Lucero: a 14 días de su desaparición, marcharon en San Luis en pedido de justicia

La convocatoria, anunciada por Eric Lucero, es en la puerta de su domicilio para dirigirse hasta el «punto cero», donde la nena fue vista por última vez.

A catorce días de su desaparición todavía no se conoce el paradero de Guadalupe Lucero, quien fue vista por última vez el 14 de junio en San Luis. Su padre, Eric Lucero, convocó este lunes a una marcha en pedido de justicia.

«Nada de lo que hagan me va a tranquilizar hasta que no tenga a mi hija en frente», expresó el padre de la pequeña en la previa de la movilización, convocada para este lunes a las 18.30 en la puerta de su domicilio para dirigirse hasta el “punto cero”, donde la nena fue vista por última vez, a tres cuadras de la casa.

Los vecinos del barrio 23 viviendas acompañaron a Eric Lucero. Con carteles en los que se leía «Queremos que aparezca ya”, “No se olviden de Guadalupe”, “Te seguimos buscando”, marcharon desde su casa hasta el barrio 544, en extremo sur de la ciudad, mientras la madre de la niña, Yamila Cialone, se encontraba ampliando su declaración ante la fiscal Virginia Palacios.

Uno de los reclamos que se escucharon en la marcha fue el pedido de la intervención de la justicia federal en la investigación.

“Sin mi hija estoy muerto en vida, pero sigo de pie, luchando por mi hija. No voy a parar, no voy a descansar. Voy a hacer todas las marchas que sean necesarias para encontrar a mi hija”, agregó el papá de Guadalupe Lucero en declaraciones televisivas antes de la movilización.

“Los que quieran venir a ayudarnos, a apoyarnos, esto es para que no se pierda la visibilidad de (la búsqueda) Guadalupe y para que esto no siga pasando en ninguna provincia del país, para que no se pierda ningún niño más”, expresó Lucero.

En cuanto a los allanamientos y rastrillajes que involucran al hermano de la madre de Guadalupe, expresó que “eso lo hace la Justicia y si lo hace es por algo”.

“Nada de lo que hagan me va a tranquilizar hasta que no tenga a mi hija en frente. Siento que todavía falta, pero ellos son los profesionales y saben lo que están haciendo. Falta que aparezca Guadalupe, lo demás no me interesa”, agregó sobre la investigación.

Lucero sostuvo que no tiene conocimiento sobre la declaración de Yamila, quien aportó una testimonial ante la fiscal Virginia Palacios Gonella: “La fiscal nos dijo que cualquier información que tuviéramos se la diéramos. Si la mamá tuvo información está perfecto que se lo haya notificado a Palacios”.

“Espero que el pueblo de San Luis nos ayude, que se haga presente. Es una causa de una nena de cinco años”, pidió y finalizó: “Simplemente pido que si alguien sabe algo que lo diga. Si sos familiar y sabés algo te tiene que importar más que aparezca la nena que tu vida”.

Fuente: Minuto Uno

