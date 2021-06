“Mi sueño es debutar en la primera de Boca y poder ayudar a mi familia para que no trabajen más”, comentó el posadeño Matías Fileppi

Surgido de las inferiores de Huracán de Rocamora, Matías Nicolás Fileppi sueña con debutar en la Primera División de Boca Juniors. Actualmente, el volante de 16 años juega en la séptima del Xeneize, bajo las órdenes del Antonio “Chipi” Barijho.

Hermano menor de Claudio Fileppi, Mati quiere escribir su historia en el fútbol argentino. Primero comenzó jugando en un equipo de barrio que dirigía su papá, luego pasó a Huracán de Rocamora y a los 12 años saltó de vereda y jugó en Bartolomé Mitre de Posadas.

Ya en Buenos Aires, el volante vive en la pensión de Boca Juniors y entrena día a día con un solo objetivo: debutar en la primera división del conjunto Azul y Oro. En cuanto a su estilo de juego, el posadeño expresó que trata de jugar como Alan Varela y Cristian Medina.

“Desde los 13 años que estoy probando en distintos clubes, estuve en Vélez, Newell ‘s, quedaba pero no me daban pensión. Ahora Jorge López me consiguió una prueba en Boca y acá me dieron pensión, estoy contento”, dijo el volante.

Si bien todavía no debutó de manera oficial en las categorías de AFA, el volante ya vistió los colores de Boca y se emocionó simplemente disputando un amistoso. “Entrando a jugar se me cayeron unas lágrimas. Entré a la cancha y no me pude aguantar”, contó Fileppi.

Según contó, se levantan temprano y les pasan a buscar en un micro desde Casa Amarilla para ir al predio de Ezeiza. Una vez allí, Fileppi aprovecha los minutos que puede ver la práctica de primera y mira como Edwin Cardona patea los tiro libres. “Él siempre se queda un rato y nosotros aprovechamos para verlo”, dijo.

“Mi sueño además del fútbol es poder vivir de esto y poder mantener a mi familia para que no tengan que trabajar más”, cerró el volante Matías Fileppi.

“Extraño mi familia, mi casa en Misiones, pero aguanto todo por llegar a la primera de Boca”, expresó el misionero Ezequiel Vidal González https://t.co/8MkP9I1EbM — misionesonline.net (@misionesonline) June 17, 2021

