“Vamos a dar todo lo que se puede, como hice por la camiseta de Crucero como jugador y entrenador”, aseguró “Pico” Salinas, flamante entrenador de Crucero del Norte

Tras la salida de Carlos Marczuk, Miguel “Pico” Salinas es el apuntado para hacerse cargo de Crucero del Norte. El DT se sumará en las próximas horas a las prácticas del conjunto de Garupá. “A partir de mañana recién voy a poder hablar con los chicos. Me gusta jugar 4-3-3 o 4-3-1-2, ojalá que puedan entender rápido lo que vamos a pedir y así poder sacar a la mayor cantidad de puntos posibles para no alejarnos de la zona clasificatoria”.

“Pico” tendrá su tercera oportunidad en el conjunto misionero ya que en el 2006 se hizo cargo del plantel en el antiguo Argentino B, luego en el 2016 volvió a Crucero y dirigió el equipo que disputó la B Nacional. De este modo, el ex arquero volverá a Santa Inés.

El flamante entrenador del Colectivero analizó al equipo en los primeros encuentros del torneo, “lo positivo de los partidos anteriores es que los errores que tuvieron son corregibles, con algunas indicaciones van a entender y lo primero en el Federal A es que no te conviertan goles y después ver si podés hacerlos. Crucero en toda su trayectoria siempre sumó puntos y así llegó a instancias finales”.

Miguel «Pico» Salinas tendrá su tercer ciclo en el Colectivero.

“Vamos a tratar de que no nos hagan tantos goles, es algo que tenemos que mejorar ya que en los últimos partidos concedió muchos. En esta temporada también se les dio muchas posibilidades a los chicos de Misiones, entonces queremos que ellos aprovechen esta oportunidad para que puedan seguir la próxima temporada. Tienen que demostrar al club que se puede contar con ellos”.

“En el cuerpo técnico van a quedar varios que estuvieron trabajando con Carlos Marczuk, queda Mingo Rosas, preparador físico con su ayudante y mi ayudante de campo va a ser Gabriel Guimaraez de la liga local, también seguirá el entrenador de arqueros que estaba. Estoy conforme, si trabajaron con Carlos son buena gente”.

Carlos Marczuk y Miguel «Pico» Salinas.

“Estoy muy contento y agradecido de que el club me dé otra oportunidad, es la tercera vez que tengo la posibilidad de dirigir a este club. Ojalá que podamos lograr el objetivo de estar entre los ocho primeros, todavía tenemos muchos partidos por delante para sumar puntos y ver cómo estamos parados”.

#Deportes Federal A: Crucero del Norte cayó en su visita a Central Norte de Salta https://t.co/MdPVmdC9XA pic.twitter.com/afYfj2e0c1 — misionesonline.net (@misionesonline) June 27, 2021

Con respecto al partido del fin de semana ante Chaco For Ever el flamante entrenador de Crucero aseguró que lo importante es que no les conviertan goles. “Si viene el triunfo mejor, sería algo positivo para los jugadores, también es destacable que tengo jugadores de experiencia como “Tarrito” Pérez, Motta y Klusener, los jugadores deben apoyarse en ellos”.

“Estoy muy contento por la situación que estoy pasando, mi entorno familiar también esta muy contento, mi hija creció junto con el club. Fue una etapa de mi vida muy exitosa a nivel deportivo, por eso quiero volver sin importar la situación en la cual está. Ojalá se pueda ganar para que los jugadores estén convencidos de lo que ellos hacen en la cancha”.

JD-EP