La misionera Lourdes Hartkopf ya piensa en los Juegos Olímpicos de Tokio: “Hicimos un buen trabajo, estamos confiadas”

Tras volver de su gira por Europa, Lourdes Hartkopf ajusta detalles para lo que será su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio. La posadeña tendrá su debut olímpico el miércoles 28 de julio. “Mejoramos mucho, estamos muy contentas”, dijo la atleta.

La cita máxima del deporte ya no es un anhelo, es una realidad para la deportista de la tierra colorada. El 28 de julio, en la madrugada de Argentina, Lourdes junto a la porteña María Belén Tavella, comenzarán las regatas de la clase 470 en Vela.

Con la piel bronceada por estar entrenando bajo el sol, Lourdes cuenta los días para partir hacia Japón. La fecha indicada para emigrar desde el aeropuerto de Ezeiza será el 12 de julio para estar el 13 en la Villa Olímpica de Tokio.

Con la clara intención de mejorar, Lourdes y María Bélen partieron hacia el Viejo Continente para tener roce de competencia. Estuvieron entrenando un mes en España y un mes en Portugal. “Pudimos entrenar con los mejores, en España están los top ten y poder navegar con ellos nos pudo ayudar muchísimo. Fue muy positivo la verdad”, comentó la misionera.

“Estamos bien, sabemos que si hacemos las cosas bien podemos tener buenos resultados. El tema es que no puedes cometer ningún error. Nosotras estamos en la etapa de aprendizaje. Pero estamos muy concentradas”, relató Lourdes.

La cita olímpica para la dupla argentina comenzará con las primera regatas que se correrán el 28 de julio, luego la competencia continuará el jueves 29 y viernes 30. El 31 tendrán día libre y la actividad volverá el 1 de agosto y 2 serán las “medal race”, donde corren los mejores del mundo.

Antes de partir hacia el Continente Asiatico, la dupla argentina realizarán entrenamientos intensos en el Río de la Plata. En Japón, la dupla competirá en la bahía Enoshima.

“El deporte me encanta, espero que esto ayude a que más gente de Misiones se anime a encarar unos Juegos Olímpicos, esto es una experiencia de vida alucinante”, sostuvo la posadeña que creció bajo las órdenes del entrenador Nicolas Dasso.

“Nicolas Dasso fue quien me enseñó a navegar, él siempre me acompañó y es un gran referente para mí. Todo el tiempo me escribe preguntando cómo estamos. Él me enseñó mucho de lo que se”, agradeció la Licenciada en Comercio Internacional.

La pandemia sirvió para la dupla

Si bien los Juegos Olímpicos se debían realizar el año pasado, a raíz de la pandemia la cita máxima del deporte se vio aplazada ante el avance de la pandemia del coronavirus. En ese sentido, Lourdes y María Belén sacaron provecho y pudieron entrenar un año más.

“Esto nos ayudó en todo sentido. Nosotras teníamos el objetivo de sumar unos kilos y lo pudimos lograr. Mejoramos la técnica en el barco, nos sirvió el parate sin dudas”, dijo.

El año pasado, en febrero, la posadeña Lourdes Hartkopf y su compañera de vela, Belén Tavella se coronaron en el Sudamericano de Yachting 470 que se disputó en Mar del Plata y una vez finalizada la regata ambas competidoras sacaron el boleto para los Juegos Olímpicos.

Disfrutar y ganar experiencia

La misionera que fue criada en las aguas del Paraná no dudó y dijo que si bien el objetivo es ingresar a la “Medal Race”, la intención será disfrutar de los Juegos y también destacó la importancia de continuar sumando experiencia. Cabe mencionar que serán los primeros Juegos Olímpicos para Lourdes.

“No todos los que se proponen ir a un Juego Olímpico llegan, tener la posibilidad de ir ya nos deja muy agradecidas. Será raro por los protocolos pero estar allí será buenísimo”, dijo.

Además, según relató Lourdes, antes de viajar deberán realizar un PCR y luego en Japón tendrán que hisopar todos los días con los test rápidos. “Si das positivo en el rápido te llevan a un lugar y te hacen un PCR”, añadió.

Ya no hay vuelta atrás. El 28 de julio, a más de 18.000 kilómetros de Posadas, en la madrugada de Argentina, Lourdes Hartkopf y Belén Tavella estarán haciendo su estreno en nada más y nada menos que en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

#Copa América: Argentina enfrenta a Bolivia con el objetivo de clasificar primera en su grupohttps://t.co/6K9iThzPYm — misionesonline.net (@misionesonline) June 28, 2021

AR-EP