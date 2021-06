Luego de que el diputado nacional del PAYS y el Frente de Todos, Cacho Bárbaro, incentivara a las familias que intrusaban un lote de San Vicente a cortar la ruta, productores autoconvocados se movilizarán para apoyar al juez que firmó el desalojo

Tras la polémica por la intrusión de tierras en San Vicente, productores autoconvocados de Misiones se movilizarán este martes para apoyar al juez Gerardo Casco y rechazar las declaraciones del diputado nacional Héctor “Cacho” Bárbaro (PAYS- Frente de Todos), quien en un audio viralizado el último fin de semana, incentivó a las familias desalojadas el pasado 18 de junio, tras una orden del magistrado, a salir a cortar rutas para pedir una solución.

“El sábado se viralizó un audio que nos preocupó mucho al sector productivo, a los que tenemos propiedades por los dichos del diputado Cacho Bárbaro, donde realmente un diputado nacional está violando la Constitución. Estamos en alerta y movilización y mañana (martes) nos vamos a reunir en San Vicente en defensa del juez Casco, por haber tomado las medidas que tomó”, afirmó Cacho Señuk, productor autoconvocado en FM Show.

Cacho Señuk. FM Show

Señuk rechazó las declaraciones del legislador, a quien acusó se movilizar a las familias para que se instalen frente al juzgado de Instrucción 3, de San Vicente y posteriormente cortar la ruta nacional 14.

“Hubo un desalojo y entiendo que si hay un error en la medida que tomó el juez, lo pueden apelar. Lo que no se puede hacer es que un diputado nacional salga a incentivar la violencia, para que haya más tomas de tierras, más usurpaciones y que los desalojos, por presiones como las de él, se vuelvan para atrás”, apuntó.

El productor defendió la actuación del magistrado y su vocación por el respeto hacia la propiedad privada. “Le haremos llegar al juez la tranquilidad por sus actuaciones. Es una lástima que un legislador nacional esté incentivando las tomas de tierras en una provincia que se dedica únicamente a trabajar”, resaltó.

Las tierras en cuestión se encuentran en la Picada Guaraní, detrás de una aldea aborigen. Las familias que fueron desalojadas son 12.

Intrusión de tierras en San Vicente: “Un negocio inmobiliario”

En tanto otra referente de los productores autoconvocados, Silvia Gross, reconoció que fue ella quien se encargó de viralizar el audio debido a que es una de las víctimas de las tomas de tierras en la provincia.

Silvia Gross. Red Ciudadana

“En el 2017 me han usurpado una propiedad de 1300 hectáreas sobre la ruta 14, promovido en su momento por (el diputado provincial del PAYS) Martín Sereno y Cacho Bárbaro. Tal es así que en mi propiedad hay un salto que hoy se llama Salto Sereno. Todavía estoy en la gran lucha de recuperar mi propiedad”, dijo Gross en Red Ciudadana.

La dirigente rechazó las actitudes de Bárbaro y su incentivo a la intrusión y ocupación de tierras. Además, defendió al juez Casco. “Es un juez que en el 2018 determinó el desalojo de la gente que está en mi propiedad, pero por presiones de la gente del PAYS, dio marcha atrás y anuló el desalojo, determinando que no hubo intrusión. Y lo sigo peleando”, añadió.

Gross acusó además a Bárbaro de promover un negocio inmobiliario y adelantó que trabaja con sus abogados para promover un juicio político contra el legislador. “Estamos analizando con nuestros abogados exigirle la renuncia a Cacho Bárbaro o ver si se le puede hacer un juicio político. Ellos tienen fueros, tienen las de ganar, pero nos estamos asesorando”, definió.

Intrusión de tierras en San Vicente: “Bárbaro es un gran mentiroso”

En tanto Margarita Carlotto, administradora de las tierras intrusadas y desalojadas, apuntó contra el legislador nacional a quien acusó de ser un mentiroso. Además, afirmó que cuida los intereses de sus clientes porque cada intrusión genera desprestigio para su inmobiliaria.

Margarita Carlotto. Radio República

“Hace 40 años incursiono en mensuras, me aprendí todo y Bárbaro no me puede venir a decir que nos equivocamos de tierra. Hace años que venimos litigando con estos intrusos. Vamos a movilizar alrededor de 1000 personas, entre madereros, yerbateros y también por el robo de ganado”, adelantó la empresaria en Radio República.

En ese sentido, la corredora inmobiliaria fustigó a Bárbaro, a quien le espetó llevar adelante este tipo de maniobras para buscar votos.

“Bárbaro es un gran mentiroso y la provincia entera sabe. Él busca sus votos y como ahora está perdiendo carrera, encuentra este grupo de gente que ya sabía que lo iban a desalojar. Hasta la abogada de Tierras Privadas estuvo con ellos y les dijo muy claramente que no traigan más gente, porque está el desalojo en puerta y nosotros no vamos a poder comprarles estas tierras. Fue muy clara”, apuntó.

Carlotto informó además, que el dueño de las tierras, oriundo de Santa Fe, no puede venir a Misiones debido a su estado de salud y aclaró que desde que el sujeto compró las hectáreas, tuvo la intención de dejarlas como una reserva de monte.

“Esta gente prendió fuego, apean árboles, hacían tablas con motosierras, postes para alambrados, vendían leña. El dueño está en Santa Fe, están los impuestos al día y la municipalidad lo sabe. La gente que se metió en las tierras, sabía que era usurpación. Y esos intrusos son violentos. Gente grande que entró para robar, no hay niños”, aclaró.

Intrusión de tierras en San Vicente: “En el audio se entiende mal”

Por su parte, el diputado nacional justificó su audio viralizado, aunque intentó aclarar que se entendió mal. “En ese audio se entiende mal, como que yo voy por la intrusión de esa tierra. Y no es así. Yo participé de muchos cortes de ruta. Hace siete años no voy más a la ruta, desde que armamos (la Asociación de Campesinos Tabacaleros Independientes De Misiones) ACTIM. Pero pasó una semana, no le dieron respuesta y yo no puedo mirar para el costado”, señaló en Radio Libertad.

Héctor «Cacho» Bárbaro. Radio Libertad

El legislador negó que se trate de un caso de usurpación y afirmó que las familias asentadas en el lugar llevan 14 años allí.

“Tenían casa de material, galpones, gallinas, chanchos. El expediente está mal, hay que volver atrás y ahí yo le pido al gobierno que se siente a hablar con la propietaria y le diga que esas hectáreas que ocupan los colonos, nosotros nos vamos a hacer cargo”, indicó.

El líder del Partido Agrario y Social aseguró que las familias trabajan esas tierras y que el Estado tiene la obligación de protegerlos. “Esta gente está laburando y el Estado tiene que protegerlos y debemos discutir la función social de esta tierra”, aseguró.

