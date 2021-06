Imagen ilustrativa

El pasado viernes, a plena luz del día, delincuentes entraron y desvalijaron la vivienda del entrenador argentino de optimus, en el barrio Las Orquídeas de Posadas. Nicolás Dasso, se encuentra en estos momentos en el Mundial de Italia, representando a la Selección Argentina.

Su esposa, Leandra Burtnik escribió su descargo a través de sus redes sociales, en referencia a la situación que le tocó vivir el pasado viernes. Su esposo en Italia y ella, fuera de su domicilio, debido a que la misma también es entrenadora y se encontraba supliendo los horarios de Nicolás.



«Esto es como un duelo, cuánto más van pasando los días, más caes, yo cada día me estoy cebando más, van a caer van a caer. Por lo menos van a quedar salpicados los que no hacen o no hicieron nada!» expresó en su cuenta de Facebook.

En diálogo con Misiones Online, la mujer manifestó su bronca en cuanto a la desesperante situación que le tocó vivir cuando volvió a su domicilio en el barrio Las Orquídeas y se encontró con la puerta del frente de su morada hecha pedazos. “El viernes entraron a mi domicilio y me pelaron la casa” comenzó su relato.

Durante la pandemia por el coronavirus los robos aumentaron en todo el país, y Misiones no es la excepción. La Policía trabaja incansablemente pero sin embargo los amigos de lo ajeno siempre se salen con la suya. “El tema principal y la bronca es que, somos entrenadores de vela, y justamente la casa que desbalijaron es la del entrenador de Argentina, Nicolás Dasso”.

Días atrás se dio inicio al Mundial de optimist en Italia, según Leandra, los delincuentes hicieron una ardua investigación, con el dato de que la casa estaría la mayor parte del día vacía, debido a que ella tampoco se encuentra a menudo en el domicilio. “El está en el mundial de Italia en este momento, nos da bronca que uno representa el país, sos deportista, y siempre el deportista es el damnificado”.

Difícil fue contener su ira en cuanto al mal gusto que le quedó, en relación a lo sucedido el viernes cuando se encontraba trabajando. “Te vas a representar a tu país pero tu ciudad no te da una garantía de que volves y tus cosas están intactas. Así no te dan ganas de representar al país”.

Al estar Nicolás Dasso en Italia, su esposa es quien lo suplanta en sus actividades diarias, dando clases a los deportistas de la ciudad de Posadas. “Yo soy entrenadora también y estoy cubriendo los horarios de él porqué está en el Mundial. Evidentemente me hicieron la logística y se dieron cuenta de que yo todo el día no estaba en la casa. Yo estaba en Posadas pero trabajo todo el día” manifestó.

El daño emocional que le generó el robo fue más grande que el económico. Hasta el momento no se sabe con exactitud la cantidad de objetos que se llevaron los delincuentes del domicilio, pero claro está que generaron un enorme desorden. “El despelote es tan grande que todavía no pude ni ver que es todo lo que falta en mi casa. Hasta el momento vi que me falta la tele, el monopatín, electrodomésticos chicos”.

Los delincuentes con una pata de cabra rompieron la puerta que da a la calle e ingresaron en la vivienda. “Dejaron la puerta del frente abierta, se ve que iban a hacer varios viajes porque dejaron preparada la cocina, la garrafa, un calefón que todavía no había instalado. Se me perdió hasta mi gato, hicieron un desastre”.

La mujer apunta a que los delincuentes serian de la 181, ya que el barrio Las Orquídeas se encuentra lindero a la chacra antes mencionada. “Pensé en un momento hasta irme del país, como puede existir personas con tanta maldad e impunidad” cerró Leandra.

SH-EP