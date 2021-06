“Ya hice reiteradas denuncias y sin respuestas. Hago esta denuncia pública porque tengo miedo por mí y por mis hijos”, expresó Diana Fariña en un contundente posteo en la red social Facebook. La mujer de 24 años, oriunda de Posadas, realizó un desesperado pedido de ayuda para salir del calvario que vive desde que se separó del padre de sus hijos.

En su relato, Diana manifestó que hace cuatro meses está separada de Nicolás B. y que a raíz de la separación su ex pareja comenzó a complicarle la vida. Según detalla la mujer, es víctima de violencia de género y psicológicamente.

“El 15 de marzo del 2021 ingresó a mi domicilio alcoholizado y drogado a las 2.00 de la madrugada y me golpeó frente a mis hijos, logré escaparme. También quemó mi ropa y mis documentos”, mencionó en su relato.

Asimismo, Diana Fariña reveló que si ese día no lograba escaparse “ahora no lo estaría contando”. Además, contó que la violencia continuó con llamadas y amenazas. “Si no sos mí no sos de nadie”, le habría dicho el atacante.

Continuamente, la mujer detalló que incluso él la golpeó frente a sus hijos. Según escribió, la única intención del “golpeador” sería que ella vuelva a apostar en la relación con él.

“En reiteradas veces ingresó a mi domicilio violando la orden de restricción y provocando daños en mi domicilio”, describe Diana Fariña.

En otra oportunidad, el agresor ingresó al domicilio de su ex pareja con la intención de encontrarse con ella pero no estaban. Sin embargo, provocó daños materiales y se llevó sus pertenencias personales.

“Hago esta denuncia pública porque tengo miedo por mi y por mis hijos”, apuntó la mujer de 25 años.

