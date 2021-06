Vacaciones de invierno en Puerto Iguazú: preocupación de empresarios y hoteleros porque las reservas apenas llegan al 18%

El presidente de la Cámara de Turismo indicó que es crítica la situación del sector y que la proyección contando las reservas para las vacaciones de invierno en Puerto Iguazú apenas llega al 18 por ciento.

Jorge Bordin. Presidente de la Cámara de Turismo de Puerto Iguazú.

“Estamos a días de comenzar las vacaciones de julio con índices de reserva muy por debajo del mínimo que se necesita para subsistir así que es una situación muy complicada” expresó el presidente de la Cámara de Turismo de Puerto Iguazú Jorge Bordin quien agregó que a pesar del intenso trabajo que se lleva adelante desde el sector en conjunto con la Provincia, el panorama es crítico.

En años anteriores, previo al inicio de la pandemia el destino por excelencia en Misiones, en este mismo periodo registraba reservas que rondaban entre el 65 y 70 %, hoy la realidad es otra, y la capital del turismo registra una reserva que ronda entre el 15 y el 18 % de ocupación, cifra que según el titular de la cámara de Turismo de Puerto Iguazú “no cubre ni siquiera los costos fijos de un emprendimiento”.

“En promedio general la reserva para julio es del 15% y 18% entre todas las categorías” dijo a un medio posadeño, el responsable de la Cámara de Turismo de Puerto Iguazú, que además agregó que “a comparación a años anteriores, en esta misma fecha teníamos entre el 65 y 75% ya de reservas confirmadas para la temporada de julio hoy estamos a 18%”.

En este contexto, Bordin señaló que “venimos ya hace más de 15 meses con esta crisis sin precedentes, creo que ninguna empresa estuvo preparada para sostener tanto tiempo esta situación” haciendo referencia a la cantidad de empresas del sector que trabajan con personal reducido y otras que debieron cerrar sus puertas esperando reabrir y otras en modo definitivo.

“Hoy nos vemos realmente muy apretados en no tener un horizonte claro, no tener previsibilidad cuándo realmente Iguazú pueda abrir sus puertas con todo”.

En ese marco, el empresario explicó que si bien hubo un repunte en los meses de enero, febrero y marzo donde varias empresas volvieron a trabajar, la situación se complicó nuevamente en el mes de mayo y junio que históricamente son los meses de baja temporada pero que en este contexto se agravó mucho más.

“Nos encontramos con que siguen las cuentas, siguen los compromisos para pagar, hay que pagar aguinaldo y el aguinaldo se toma en base al mes que más se pagó que fue marzo, son un montón de cuestiones que hay que hacerle frente y es por eso que muchas empresas obviamente tienen el ánimo es sostener la empresa; no se pretende salir ganando porque no hay posibilidades, pero por lo menos no perder, no seguir perdiendo más porque es el camino al cierre definitivo” indicó.

Sobre el trabajo que se lleva adelante desde el sector en conjunto con la Provincia, Bordin sostuvo que, al margen, el principal motivo por el cual la gente no decide venir, es porque en realidad, la población a nivel nacional todavía no está ciento por ciento vacunada; nosotros tanto Misiones e Iguazú hicimos una campaña muy fuerte y se estuvo trabajando mucho al respecto para poder salir adelante con esto. Todo el esfuerzo que se hizo con las vacunas y sostener que Misiones ha sido una de las provincias con mejor desempeño en la cuestión sanitaria, evidentemente no fue suficiente para que el turista decida venir a visitar el destino”.

Empresas que trabajan con el 20% de empleados

Sobre la crítica situación que atraviesan muchas empresas que debieron cerrar sus puertas u otras sostenerse con la venta de bienes a fin de conservar a los empleados y costear gastos, Bordin expresó “hubo empresas que cerraron en forma temporal otras en forma definitiva, muchas empresas que empezaron a vender, es mas a malvender sus bienes para poder subsistir y tener la posibilidad de ir cubriendo cuentas, lamentablemente es una situación difícil, complicada pero real”.

Sobre las estadísticas que dan certeza sobre la cantidad de trabajadores que quedaron desempleados en el sector a nivel nacional a causa de la pandemia, el empresario añadió que “no estamos lejos de esa misma realidad, en la cuestión hotelera y gastronómica, se puede decir que, de cada 10 empleados, tres dejaron de trabajar, cinco están suspendidos y el resto está trabajando en los que pudieron mantener la empresa abierta con 20% del personal”.

En ese sentido agregó que un 30% de las empresas se halla en estado de análisis de volver o no a abrir sus puertas cuando la situación mejore.

Para finalizar el empresario turístico agregó que “lo difícil en comparación a otros destinos, es que Iguazú siempre se manifestó diferente, es que hay otros destinos que pasan la temporada y el destino se cierra, Iguazú nunca vivió esta situación, acá siempre se trabajó con las puertas abiertas, siempre era un movimiento sostenido por más mínimo que sea, sabemos que los meses de temporada baja, son abril, mayo y junio, históricamente, el destino Iguazú se manejó así pero igual nunca se cerraron las puertas, eran meses para hacer una inversión, una reinversión, pintar, arreglar para que en la temporada de invierno poder recibir al turista con todo en orden nuevamente pero esto se viene dando tremendo desde hace mucho tiempo”.

