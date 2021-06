El Gobierno Nacional evalúa usar la vacuna CanSino como segunda dosis de Sputnik V

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, confirmó que el Gobierno estudia combinar la vacuna Sputnik V con otro suero ante la falta del segundo componente ruso y dijo que para ello se podría usar la vacuna monodosis del laboratorio sinocanadiense CanSino, con el que el Gobierno firmó un convenio por 5.400.000 dosis.

La administración de Vladimir Putin confirmó el viernes que la Argentina comenzará la producción de segundas dosis de Sputnik V la semana que viene y llegará otro embarque desde Moscú con componentes 1 y 2.

Según dijo Cafiero, a unas 400.000 personas se les cumplirá el plazo de espera de la segunda dosis de la vacuna Sputnik V la semana próxima. En total, unas seis millones de personas que recibieron la primera dosis

Ante la escasez de segundas dosis, el gobierno admitió en los últimos días que estudiaba la posibilidad de dar otra vacuna para completar la pauta.

“La combinación de vacunas se viene haciendo en el mundo. Angela Merkel aplicó dos dosis distintas en Alemania”, dio como ejemplo Cafiero en diálogo con CNN Radio.

“La combinación de vacunas es algo que se está estudiando en Argentina pero todavía no fue aprobado por la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CONAIN), que es un organismo de consulta y está formado por expertos y académicos en inmunización. Ellos son los que a partir de estudios y evidencia internacional avanzan en esas cuestiones”, señaló Cafiero.

Acerca de qué vacuna se podría usar para ello, el Jefe de Gabinete dijo que ”el adenovirus de CanSino es un adenovirus 5, y son vacunas que se pueden combinar”.

El suero -que es desarrollado por el Instituto de Biotecnología de Beijing y la Academia de Ciencias Médicas Militares- tiene un vector viral similar al de AstraZeneca-Oxford, otra posible candidata. La vacuna de CanSino tiene la ventaja de ser una de las pocas vacunas monodosis.

El suero chino canadiense previene el 65,7% de los casos sintomáticos, el 95,47% de los graves y el 100% de las hospitalizaciones.

Por otro lado, Cafiero ratificó que “las vacunas no se vencen” y apuntó que “lo que hace el refuerzo es terminar el ciclo de inmunización y naturalmente que tener 2 dosis es mejor que tener una, pero no es que alguien no está protegido porque está en el día 91, eso no es real”.

