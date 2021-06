“Ser abanderado es un premio a la trayectoria”, expresó el argentino Santiago Lange

Este viernes, Santiago Lange estimó que su reciente elección como abanderado de la delegación argentina en los Juegos Tokio 2020, junto a su compañera de equipo Cecilia Carranza Saroli, “es un premio a la trayectoria”.

En la antesala de su séptimo Juego Olímpico, el velista bonaerense recibió con mucho honor la distinción de portar el símbolo nacional el próximo 23 de julio en la ceremonia de apertura, distinción que comparte con su compañera de equipo Cecilia Carranza Saroli. “Ceci me lo dijo y no lo podía creer”, expuso.

En la antesala de su séptimo Juego Olímpico, el velista bonaerense, de 59 años, recibió con “mucho honor” la distinción de portar el símbolo nacional el próximo 23 de julio en la ceremonia de apertura y agradeció la designación por encima de “un montón de atletas que merecen ser abanderados”.

“Es algo alucinante, increíble, muy especial. Significa un gran honor y un orgullo muy grande, creo que es un premio a la trayectoria”, expuso Lange en diálogo con Télam desde Barcelona.

La mesa directiva del Comité Olímpico Argentino (COA) eligió a la pareja ganadora del oro olímpico en Río de Janeiro 2016, después de un debate entre todos los candidatos propuestos por las federaciones nacionales, decisión que se comunicó el pasado miércoles.

“Estábamos en Italia terminando un ciclo de entrenamiento y nos acostamos muy temprano, no sabía que se definía ese día. Ayer a la mañana Ceci me lo dijo y no lo podía creer, no entendía nada, no caía”, conto acerca de la forma en que se enteró de la noticia.

“A lo largo del día sí, fue impresionante la cantidad de mensajes que recibí de gente que admiro mucho: Gabi Sabatini, Walter Pérez, Juan Curuchet, Magui Aicega, ‘Lucha’ Aymar y Agustín Creevy”, comentó.

La vela argentina portará la bandera por tercera vez en la historia de los JJ.OO. después de que el cuádruple medallista Carlos “Camau” Espínola lo hiciera en Sydney 2000 y Atenas 2004.

Ese reconocimiento también lo tuvieron, entre otros, Sabatini (Seúl 1988), Marcelo Garrafo (Barcelona 1992), Emanuel Ginóbili (Beijing 2008), Luciana Aymar (Londres 2012) y Luis Scola (Río 2016).

“No pienso cómo será la ceremonia, no tengo idea cómo puede llegar a ser. Desde la organización sabemos que serán unos Juegos muy especiales por la pandemia. Estoy feliz y lo disfruto. Ya es mucha responsabilidad representar a la Argentina en los JJ.OO., pero sin dudas a partir de hoy voy a entrenarme con más fuerza por este nombramiento”, culminó.

#Policiales La esposa de Pitana denunció amenazas y refuerzan la seguridad en alrededores de su casa en Posadas https://t.co/BfPzL3zodk pic.twitter.com/kcjXYqdnfs — misionesonline.net (@misionesonline) June 25, 2021

FUENTE: Télam.

IR-CP