Santiago Arzamendia, el misionero que quiere River para cubrir la posible salida de Angileri

El misionero Arzamendia es el jugador apuntado por Marcelo Gallardo para cubrir la posible salida de Fabrizio Angileri en el lateral izquierdo. El oriundo de Wanda se encuentra actualmente disputando la Copa América con la selección paraguaya y hasta momento jugó los tres partidos como titular, es una pieza clave en el equipo de Eduardo Berizzo

Desde Italia apuntan que la Lazio vendrá a la carga por Farbizio Angileri, quien en el ultimo tiempo se transformó en una pieza fundamental del River de Gallardo, con la Copa Libertadores en el horizonte desde el cuerpo técnico no quieren dejar nada librado al azar. Por eso, ante la inminente salida del mendocino se comenzaron a mover en búsqueda de un reemplazante y todo indica que el actual jugador de Cerro Porteño es el principal apuntado

River Plate está realizando la pretemporada en Orlando, Estados Unidos. El Millonario tendrá un segundo semestre más que agitado. Torneo local de 25 fechas, Copa Argentina (octavos vs. Boca) y Copa Libertadores (octavos vs. Argentinos Juniors).

Lo cierto es que todavía no se movió en el mercado de pases. Nahuel Gallardo y Joaquín Arzura volvieron de sus préstamos, pero al no ser tenidos en cuenta por Marcelo Gallardo, no viajaron con el plantel. Además, el Muñeco espera un delantero como refuerzo.

Sin embargo, se dará una salida inesperada: Fabrizio Angileri se irá de River. Según informó el periodista Sebastián Srur en TNT Sports Continental, en el cuerpo técnico ya no cuentan con el lateral izquierdo que se iría a la Lazio de Italia por 7 millones de euros limpios para el elenco de Núñez.

