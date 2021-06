Ignacio Palacios, es misionero y vive hace siete años en Miami, su departamento queda ubicado a tres cuadras del complejo Champlain Towers, que se derrumbó en la madrugada del jueves. Relató a Misiones Online sobre la dramática situación que se atraviesa a estas horas con la búsqueda de los desaparecidos.

“Son bloques de cemento de cinco metros por tres metros y se ha caído como un dominó, imagínense todo lo que tienen que perforar para que puedan sacar a esa gente de ahí abajo” expresó el posadeño.

Palacios relató además que horas antes del derrumbe había circulado en inmediaciones al edificio, ya que su departamento se halla a tres cuadras del lugar de la tragedia. “yo estoy viviendo a tres cuadras, la noche anterior pase por ahí a las 12, 12 y 30 de la noche, y creo que a la 1, 1,30 fue el derrumbe del edificio. Recién al otro día me llama mi mamá, me llamó mucho la atención a la mañana me dijo lo que pasaba, Salgo al balcón y era un caos” relató.

El misionero oriundo de Posadas explicó que “hasta el día de hoy se encuentran todos los perímetros del área se clausurados podes llegar hasta 100 metros del lugar, yo estuve ahí, lo vi y realmente es algo que solamente en las películas lo ves”.

Asimismo, agregó que desde el interior de su departamento no escuchó los ruidos del derrumbe debido a la acústica generada por los vidrios anti huracanes. “Con los vidrios que tenemos anti huracanes casi no se siente el ruido que hay en la calle, pero si amigos y conocidos que viven mucho más cerca dicen que el ruido fue impresionante, es de terror, la verdad es que hay muchas familias que la están pasando mal” señaló.

Sobre las hipótesis que se manejan sobre qué podría haber provocado el derrumbe, palacios indicó “todo lo que hay son conjeturas, la realidad es que el edificio es un edificio viejo, de los años ochenta, si bien tenían todas las medidas de seguridad siempre hay un problema. Al lado, pegado habían terminado un edificio nuevo, y todos dicen que por problemas de un edificio se trasladó al otro, y no nos olvidemos que es todo arena, todo lo que es Miami Beach es terreno ganado al mar, era arena que sacaron y fueron armando tipo islas y ahí se construyó así que imagínate que las bases no deben ser muy sólidas” conjeturó.

Las posibles causas del derrumbe del edificio en Miami

El complejo, construido en 1981 y que contaba con 136 apartamentos, 55 de los cuales han quedado destruidos, estaba iniciando un proceso de recertificación, al que obliga la legislación de EE.UU. cuando un edificio cumple 40 años de antigüedad.

«Lo que suele ocurrir en la mayoría de los casos, es que el edificio se prepara y hace una serie de arreglos antes de que la ciudad realice una inspección del mantenimiento», explicaron Yanina Mauro y Walter Rua, dueños de la compañía Red Octopus, que provee servicios integrales de arquitectura en Miami, a La Nación.

«Actualmente, se estaba trabajando en techos y terrazas. Los testigos dicen que había maquinaria pesada y, además, filtraciones en los techos», revelaron. «Analizando el derrumbe, claramente viene de arriba hacia abajo. Alguien pudo haber tocado algo no debido o algún arreglo estructural en los techos y eso generó una sobrecarga», remarcó Rua. A su vez, señaló que, en los últimos días, hubo tormentas en la zona y eso podría haber dificultado el panorama.

Según el Miami Herald, la asociación de vecinos contrató recientemente a un ingeniero para llevar a cabo cambios en el sistema eléctrico y estructurales necesarios para obtener el nuevo permiso, pero aún no habían comenzado los trabajos.

MG-EP