Esta madrugada, cuando la mayoría de los vecinos dormía, una torre de condominios se derrumbó en la ciudad de Surfside, condado de Miami, donde las autoridades y los equipos de rescate intentan con desesperación sacar a los sobrevivientes atrapados entre los escombros. Horas después de comenzadas las tareas de búsqueda, las autoridades confirmaron que hay al menos un muerto.

El alcalde de Surfside, Charles W. Burkett, aseguró a la cadena CNN que los socorristas habían dado con un cadáver. Asimismo contó que en el edificio estaban llevando a cabo obras en el techo, pero admitió que no cuenta con información para vincular estos arreglos con lo sucedido. “Esta es una tragedia terrible”, agregó el funcionario. Por ahora esa es toda la información que se brindó al respecto. Las primeras versiones indican que hay varias personas heridas y más muertos, de acuerdo con lo publicado por el diario Miami Herald. Champlain Towers, un condominio junto al mar construido en 1981 y que cuenta con más de 100 unidades, colapsó de manera parcial cerca de las 2.

Santo Mejil, un hombre de 50 años y esposo de una de las mujeres que estaba en el edificio, contó que su pareja lo llamó asustada pasadas la 1.15: “Me dijo que había pasado algo terrible pero que no sabía bien porque estaba durmiendo. Pensó que era un terremoto. Cuando llegué aquí ya había bomberos y no me dejaron pasar. Ya la sacaron, gracias a Dios”.

Tras ello aseguró que la parte del condominio que se vino abajo estaba justo pegada al departamento en que trabajaba su esposa. “Me dijo que algo se había caído y después me dijo que era la parte de la esquina de la construcción”.

Otro testigo de lo ocurrido declaró: “Pude ver la mitad del edificio literalmente colapsado. No consigo expresarlo con palabras, pareció una bomba. Se derrumbó como un panqueque hacia abajo, hay una pila increíble de escombros”.

Por lo ocurrido el área alrededor de la calle 88 y las avenidas Collins y Harding fue cerrada para dejar lugar a las docenas de camiones de bomberos y vehículos de rescate que se alinean en las calles. Son cientos los rescatistas, que incluso usan escaleras para evacuar a las personas que estaban en secciones del edificio que no colapsaron.

La sargento Marian Cruz dijo que la situación aún estaba en desarrollo, aunque declaró: “Puedo decirles que el edificio tiene doce pisos. Toda la parte trasera se cayó”. El incidente levantó una nube de polvo que se extendió por el vecindario y cubrió los autos en la calle incluso a dos cuadras de distancia. El derrumbe dejó varios departamentos expuestos: imágenes de televisión mostraban camas, mesas y sillas aún dentro de las viviendas dañadas. En algunos puntos colgaban aparatos de aire acondicionado, con cables al aire.

En la zona hay una combinación de departamentos, viviendas unifamiliares, condominios y hoteles viejos y nuevos. También restaurantes y tiendas que dan servicio a turistas y vecinos de la zona. Hasta el momento se desconocen los motivos del derrumbe.

Fuente: La Nación

