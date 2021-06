Cuando se derrumbó un edificio de siete pisos en Posadas y murió un hombre

Estaba en construcción y ubicado en Lavalle casi Luchessi de la capital provincial. Ocurrió el 11 de marzo de 1999 y bajo los escombros quedó el cuerpo de Gerónimo Pedro González, el sereno de la obra y única víctima.

El caso quedó impune. Nunca se determinó por qué colapsó la mole de cemento, que pudo haber ocasionado una desgracia mayor, porque antes de caer, la estructura se bamboleó y de milagro no se precipitó sobre una residencia familiar ubicada en el terreno lindante.

El único imputado que tuvo la causa ya falleció. Se trata del ingeniero Julio César Perié. Como la pericia para establecer el motivo del derrumbe no se terminó por el fallecimiento del perito oficial designado al efecto, el sospechoso primero recibió la falta de mérito y luego le dictaron el sobreseimiento.

Cuando se derrumbó un edificio de siete pisos en Posadas

Eran alrededor de las 21.15 del 11 de marzo cuando un «fuerte ruido y mucha polvareda» sorprendió a la familia Lates que se disponía a cenar. La casa del periodista Emilio Lates lindaba con el edificio de siete pisos en construcción.

En más, una de las paredes era medianera con el edificio del ingeniero Perié. «Era un día cualquiera estábamos por cenar y escuchamos un ruido terrible, inmediatamente una gran polvareda inundó la casa. Salimos lo más rápido posible. El edificio se desplomó en un abrir y cerrar de ojos», recordó la esposa del periodista. Hasta hoy la familia no se explica cómo el edificio no cayó sobre su casa. Pero de todos modos hizo daño.

«Rompió todo el muro que dividía los terrenos y la misma pared del edificio que era nuestra medianera. El auto de Emilio que estaba en el garaje se abolló en varias partes como consecuencia de los escombros que cayeron», recordó la vecina. La señora Lates dijo que su familia no recibió ninguna compensación por los daños y que el auto todavía tiene las consecuencias de los ladrillos que pertenecieron al edificio.

El edificio tenía siete pisos y cayó sobre su lado izquierdo y hacia el frente. La señora de Lates dijo que fue como que la construcción se balanceo primero hacia un lado y después hacia el otro, y fue cayendo. Una fuente judicial dijo que se produjo una especie de estallido de dos de las columnas del edificio. Esto podría explicar el balanceo que describió la señora de Lates.

La explicación científica que corroboraría esto quedará pendiente. Entre los escombros esa noche falleció González que estaba cuidando la obra. Al día siguiente Perié fue detenido por unas horas. El ingeniero, además de dueño del inmueble, habría supervisado la construcción de la obra.

La detención fue solicitada por la entonces fiscal Margarita Wenner por los delitos previstos en el artículo 189 del Código Penal que hace referencia a la conducta negligente, imprudente y a la inobservancia de reglamentos u ordenanzas poniendo en peligro a la población El entonces juez Eduardo D’Orsaneo que llevó adelante la investigación imputó a Perié el delito de homicidio culposo y designó al ingeniero Juan Bilbao para que realizara las pericias de la obra.

Este trabajo quedó inconcluso, el perito falleció a los pocos meses de empezar el trabajo. Entonces el juzgado decidió recurrir a la Facultad de Ingeniería de Chaco. Primero no se pudo hacer por el costo del trabajo pero después los técnicos se habrían ofrecido a hacerlo a un precio varias veces inferior. Pero tampoco pudo hacerse.

En el 2001 el juzgado le dictó la falta de mérito al ingeniero y en marzo de este año el sobreseimiento definitivo al no registrarse avance en la investigación. La sospecha que siempre existió sobre la causa del derrumbe es que no se usaron los materiales adecuados en la construcción. Sin la pericia no se sabrá si los hierros no eran los indicados o si no se usó el cemento suficiente. Esa información hubiera servido por lo menos para que no se repitan los mismos errores.

