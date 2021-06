Coronavirus en Paraguay: Salud Pública ya no tiene fondos para financiar la internación de pacientes con covid-19 en sanatorios privados

Salud Pública anunció que ya no tiene fondos para financiar la internación de pacientes en Paraguay, que tengan coronavirus y se encuentren en sanatorios privados. Además, aseguraron tienen deudas por G. 374.700 millones.

Lo informaron esta mañana el ministro de Salud, Julio Borba, y su directora administrativa, Rita Villalba, en reunión con legisladores. pacientes en Paraguay

Además, explicaron que se necesitan US$ 20 millones mensuales para cubrir la Ley de Gasto Cero.

El ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, propone delimitar los beneficiarios. Mientras que el director de Yacyreta, Nicanor Duarte Frutos, plantea aumentar impuestos. Por este motivo, formaron una mesa de trabajo para analizar de dónde sacar recursos.

Según la directora de administración y finanzas del Ministerio de Salud, Rita Villalba, a partir del convenio firmado con sanatorios privados para recibir a pacientes con covid-19 cuando no hay lugar en los hospitales públicos, el déficit es de G. 221.700 millones. pacientes en Paraguay

En la aplicación de las leyes de Gasto Cero, 6725 y 6742, para la internación de pacientes con covid en salas comunes y de terapia intensiva, el déficit es de G. 153.000 millones.

En la reunión de acompañamiento para la Aplicación de la Ley de Gastos Cero, durante la hospitalización por Covid, Villalba detalló que “en convenio firmado con los sanatorios, dentro de los fondos covid, nosotros tenemos un total de G. 96.800 millones. A la fecha, con todos los pacientes que fueron aprobados en UTI tenemos 1.114 pacientes, que dan un total de G. 275.000 millones. En camas comunes tenemos 870 pacientes que dan un total de G. 43.500 millones, dando un total de 318.500 millones. Eso, restando de los G. 96.800 millones que nosotros tenemos previsionados para los pagos, ya tenemos un déficit de 221.700 millones”.

Respecto a la Ley 6725 y 6742, conocidas como “Gasto Cero” y que beneficia a pacientes internados con covid-19 en centros médicos privados, la administradora del Ministerio de Salud explicó que la normativa establece un financiamiento de US$ 30 millones, que serían unos G. 198.000 millones.

Hasta ahora, el ministerio aprobó en terapia intensiva 1.142 pacientes, que representan G. 281.000 millones. En camas comunes se autorizaron otros 1.397 pacientes, que demandan un gasto de G. 69.000 millones.

“Sumando así un total de G. 351.000 millones y restando de lo que sería el financiamiento que se tendría que tener dentro de la Ley, ya tenemos un déficit de 153.000 millones “explicó.

Además, dijo que “haciendo una una estimación de lo que serían los próximos meses, estamos calculando que se necesitarían aproximadamente unos US$ 20 millones mensuales”

Pretenden utilizar los créditos de la ley de Emergencia para atender a pacientes en Paraguay que tengan coronavirus

El ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, dijo a su tiempo que con el Ministerio de Salud acordaron usar para las leyes de Gasto Cero, los créditos de la ley de Emergencia Sanitaria y reponerlos posteriormente con reasignaciones con saldos de préstamos. pacientes en Paraguay

En este sentido, señaló que están reasignando los recursos de un préstamo del Banco Mundial. Sin embargo, explicó que atendiendo el pedido de US$ 20 millones mensuales, hasta fin de año se necesitarían US$ 120 millones de dólares para cubrir las demandas de “Gasto Cero”, pero que en total se requieren US$ 400 millones para dar cobertura al Ministerio de Salud, un monto que será imposible de generar a través de reasignaciones de presupuesto.

