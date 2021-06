Desde Defensa del Consumidor en Misiones expresaron que “los consumidores deben hacer la denuncia siempre que se cobre un recargo en los Programas Ahora”

Ante las denuncias de que muchos comercios misioneros están cobrando recargos en la implementación de los programas ‘Ahora’, Alejandro Garzón Maceda, director de defensa del consumidor, brindo una entrevista a Radio Libertad, y allí destacó que los consumidores misioneros, siempre deben hacer la denuncia sobre los cobros indebidos o recargos.

El funcionario indicó que, “los programas Ahora tienen como finalidad, fomentar el consumo a través de un beneficio directo a los consumidores, que es un reintegro de parte de la compra y cuotas sin intereses”.

Y agregó que han recibido denuncias de que comercios misioneros han cobrado recargos, a los consumidores que buscaban las promociones de los ‘Ahora’, “hay comercios que cuando el consumidor le informa que se va a adherir al programa, les dicen que ahí el producto tiene otro precio, le aumentan el valor el bien. No le respetan el precio de contado, con lo cual le quitan el incentivo al consumidor, por un lado y por el otro no respetan lo convenido cuando se adhirieron voluntariamente al programa. Porque la adhesión al programa no es obligatoria, es voluntaria”.

Grazón Maceda también aseguró que las condiciones ya están pautadas desde el principio, “el beneficio del consumidor otorga la provincia, por un lado, la entidad financiera por el otro, y el mismo comercio aporta también una parte”.

Al comercio le interesa contar son ese canal de venta, “que parece Interesante, importante, un buen gancho comercial para los consumidores, y después resulta que no lo respeta, cuando el consumidor ya eligió el bien o ya está en la caja por lo cual lo pone en una situación vejatoria al consumidor porque le quedan dos alternativas al consumidor, o se deja joder cobrándole lo que no corresponde y perdiendo su ventaja de consumo, ese subsidio que tiene. O tiene que armar un escándalo para que se lo respeten, si es que se lo respetan”.

La recomendación del funcionario es dejar las cosas, tener en cuenta que esas no son las condiciones del programa e ir a otro comercio donde se respeten.

“La mayoría de los consumidores, simplemente abonan y ahí se van refunfuñando, pero no es lo que corresponde porque ese comercio ha incumplido con su propio compromiso, ha sido infiel con la relación de consumo del consumidor, no respetando la ley 24240 y también es un comerciante que tiene la práctica desleal con relación a los demás comercios”, reconoció Garzón Maceda.

Mantener el precio

Para ejemplificar el beneficio de los programas ‘Ahora’, Garzón Maceda indicó que “el comercio debe cobrar, por ejemplo, si en la etiqueta dice 100, pero el comercio por pagar en efectivo te cobra 80 con el programa Ahora, ya sea en débito o en tarjeta en un solo pago debe cobrar ese precio. Porque eso es lo que dice la norma, no hay alternativa. Lo otro es avivada”.

“Como consumidores no debemos dejar pasar estas ‘avivadas’, debemos hacer la denuncia”, aseguró el funcionario.

La denuncia se puede realizar en la siguiente página: https://programaahora.misiones.gob.ar/reclamo-consumidor/.

“Lo único que tiene que hacer el consumidor es entrar en la página, dejar los datos e informar el comercio y ya está. Porque no es una denuncia ante defensa del consumidor, para el seguimiento. Es solamente una denuncia de información sobre la actitud del comercio”.

Luego de esta denuncia, desde defensa al consumidor se determinará los pasos a seguir, y realizar las investigaciones pertinentes. La primera sanción que va a recibir el comercio será la de “ser expulsado del sistema, no puede seguir vendiendo bajo ese sistema y además puede recibir al final del sumario, las sanciones monetarias de multa por infracción a la ley 24240”.

carina.pinto-EP