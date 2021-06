María Bower, ex presidente de la cámara de mujeres empresarias, en una entrevista otorgada a al programa La Hora M, indicó que hay una alta demanda de alquileres de viviendas familiares, y que entre estos pedidos se destacan misioneros que regresan y personas de otras provincias que eligen Misiones como su nuevo hogar.

“Tenemos el misionero que regresa a la provincia eso ya es un clásico, gente joven que está entre los 30 y los 40 que regresan con toda tu familia a la provincia”, este regreso afirma, Bower “que tiene que ver con una característica particular de nuestra provincia. Nos sentimos seguro, hemos sido la primera provincia en cerrar sus fronteras, y esto nos ha beneficiado más allá de que estamos viviendo la segunda ola. Esto se observa hacia afuera, y el misionero que habla con el misionero quiere volver”.

En la misma línea, Luis Sosa, ex titular de la cámara inmobiliaria de Misiones, indicó que, “estamos empezando a tener demanda de casas, pero no por los estudiantes, sino por las familias. No sabemos cuál fue el boom. Tenemos familias que están viniendo de otras provincias, porque en Misiones es un poco más libre, con respecto a la salud, acá se anda mejor. Entonces están saliendo de las grandes ciudades. Tenemos una alta demanda en cuanto a departamentos y casas de 2 dormitorios”.

Actualización de precios por la nueva ley de alquileres

Maria Bower también hizo referencia a la nueva ley de alquileres y su pronta implementación, aseguró que, “todos los contratos de julio de 2020, comenzaran a tener su primera actualización. Teniendo en cuenta que la ley prevé una actualización anual”.

La corredora inmobiliaria recordó que, con la ley anterior, “los contratos se actualizaban cada 6 meses, o cada año. La particularidad de esta ley es que las actualizaciones son cada un año exclusivamente. Y en julio tendrían esta primera actualización los contratos”.

También hizo referencia a la alta demanda de alquileres, y afirmó que en Misiones los propietarios “no han retirado inmuebles”. Y actualmente “se han acabado todas las ofertas para alquileres, estamos con una demanda muy alta. Y no tenemos alquileres para ofrecer”.

También se refirió a los estudiantes, que habían vuelto a sus ciudades durante los primeros meses de la pandemia, y ahora “los estudiantes están volviendo, y están con el inconveniente de no encontrar inmuebles para alquilar, porque muchos han dejado. También hay quienes han pagado periódicamente para no perder su departamento. Hay quienes dejaron sus inmuebles y hoy les cuesta conseguir, porque no tenemos oferta en este aspecto”.

Alquileres: inquilinos y propietarios informados

María destacó la formación y la organización de los corredores inmobiliarios de la provincia, principalmente para afrontar los desafíos de esta nueva ley, “hay que aclarar que Misiones tiene desde hace unos años una ley de corretaje inmobiliario, lo que ha profesionalizado la actividad y esto nos permitió estar muy unidos y muy cerca de nuestro colegio y de nuestra cámara. Automáticamente, nos hemos formado y nos hemos preparado para un contacto directo con el inquilino, y con el propietario para informarle lo que sucedía”.

En referencia a la implementación de esta nueva ley aseguró que “el inquilino ha sido el primero que ha tenido esta nueva legislación y también el propietario, para saber cómo nos íbamos a mover de ahora en adelante”.

En referencia a la morosidad en el pago de los alquileres, Bower destacó que un principio de la pandemia se había complicado un poco, porque dependía de “a que se dedicaba el cliente, hay rubros que al día de hoy no han vuelto. Y otros que han vuelto con un protocolo muy estricto, lo que provoco cierta demora. Pero salvando eso, en el mercado hoy tenemos una morosidad de entre un 10 y un 15 por ciento. No es algo que en Misiones haya también. Es un índice que siempre hemos manejado en nuestro mercado. Salvo la primera parte de esta pandemia, después la gente se ha rediseñado para alquilar algo a lo que podía acceder y eso hoy hizo que hoy pudiéramos tener un mercado con alquileres bastante al día”.

Alquileres: cambios en la búsqueda de viviendas familiares

Bower también reconoció que actualmente, la búsqueda del inquilino ha cambiado, “el inquilino que siempre ha vivido en alquileres, hoy tiene busca alquileres que son los edificios, con balcones con parrillas y preferentemente que estos balcones sean aterrazados”.

Ante esta nueva exigencia del mercado, aseguró que “es algo que ya hemos hablado con las constructoras para que tomaran el conocimiento de esto. Y podrán observar que varios de los edificios nuevos tienen estas características”.

También “tenemos una fuerte demanda de casas con patio, si en lo posible puede ser con pileta y hasta con permiso de hacerle la pileta si la casa no tuviera, pero eso es una mercadería que no está desocupándose y ya está reservada para aquel que viene”.

El inquilino que quiere vivir en Posadas no tiene una zona específica, incluso si las viviendas tienen todas las características exigidas son capaces de elegir “zonas alejadas de la zona céntrica, están dispuestos a alejarse entre 20 y40 cuadras del centro para tener una casa con esas características. Porque saben que dentro de la ciudad no hay”.

En el interior de la provincia, el panorama no es diferente, Bower afirmó que están en permanente contacto con sus colegas y que “el pedido es generalizado, en el interior han remitido que hay muchos misioneros regresando a sus municipios, las mercaderías son diferentes entre la capital y los municipios, pero tienen una fuerte demanda y muy poca oferta”.

carina.pinto-EP