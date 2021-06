Tragedia de Once: Schiavi logró que le redujeran la pena por hacer cursos de ukelele, jardinería y ajedrez en la cárcel

El ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, condenado a cinco años y medio de prisión por la Tragedia de Once, logró que le reduzcan el tiempo que deberá pasar preso gracias a los cursos que hizo en prisión. Entre los cursos que hizo en la cárcel de Ezeiza están “Liderazgo trascendente: Ampliar la perspectiva del éxito”; “Mi propia huerta”, “Cultivo hidropónico en casa”.

Allí figuran desde clases de ukelele y botánica, hasta estudios relacionados a los protocolos de prevención frente al COVID-19 para venta en la vía publica. También talleres de filosofía y construcción de termotanques solares. Figura incluso un curso de matemática elemental para futuros arquitectos, pese a que el ex funcionario ya tiene ese título. En la cárcel también cursó “elaboración y aromas de vinos caseros”.

Schiavi está preso desde octubre de 2018, cuando la Cámara Federal de Casación Penal le rechazó un recurso extraordinario y confirmó su condena por la tragedia ferroviaria ocurrida en la Estación Once el 22 de febrero de 2012.

Lee también: Tragedia de Once: el maquinista reconoció que anuló el dispositivo de freno

Fue acusado como “partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en concurso real con el delito de estrago culposo agravado por haber causado la muerte de 52 personas y lesiones en 789 personas”.

La sentencia fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia. Junto a él también está preso el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, que no solo está condenado por la tragedia de Once y sino que también tiene una condena por dádivas. Además actualmente enfrenta juicio oral por la compra de trenes chatarra y enriquecimiento ilícito.

Con este beneficio por estímulo educativo, el ex funcionario Schiavi pedía que le redujeran su estadía en prisión en 8 meses y siete días. Consiguió 192 días de reconocimiento. Así se acerca a cumplir los dos tercios de cumplimiento de su condena, algo que le permitiría salir en libertad de manera anticipada. Según estableció el Tribunal Oral Federal 2, a partir del 24 de noviembre de 2021 podrá pedir ese beneficio. La condena recién se dará por cumplida el 4 de abril de 2024.

Opinión de las familias de las víctimas de la Tragedia de Once

Enterados de la noticia, los familiares de la tragedia de Once sostuvieron que “la reducción de 192 días de su condena por la realización de cursos cumplidos en la cárcel y enmarcados en el régimen de estímulo por estudio previsto en el artículo 140 de la ley 24.660, modificada por la ley 26.695, merece nuestro mayor repudio. NO porque la decisión sea ilegal, sino porque la aplicación taxativa de dicha norma es contraria al espíritu que debe reinar de reinserción del preso. NO es este el caso. Schiavi no es un preso común, por sus características personales y por su formación”, sostuvieron.

El comunicado señaló que “el estimulo tiene que tender a la reinserción social posibilitando que el condenado obtenga una salida laboral cumplida la pena” y advirtió que “el condenado y corrupto Schiavi realice cursos de ‘Reparación y mantenimiento de nuestra computadora personal’, ‘Programación visual de imágenes: introducción a Processing’’ así como otros de botánica o electricidad, no apuntan a su reinserción sino a disminuir su pena. Que el condenado se aproveche de una ley que necesariamente debe ser mejorada, es una burla y una nueva agresión a este colectivo y a la sociedad en su totalidad”.

Todo se enmarca en el marco de lo previsto en el artículo 140 inciso B de la ley 24.660 de Ejecución Penal en materia de “Régimen de Progresividad de la Pena”, que permite una “reducción por aplicación del estímulo educativo” para los condenados en busca de resocialización.

Fuente: Infobae

MB-CP+EP