Oberá: trabajadores del casino reclaman mejoras salariales

Trabajadores de Casinos de Misiones de la sucursal Oberá explicaron que el reclamo salarial que llevan adelante los empleados de este rubro apunta a conseguir “sueldos acordes” a una empresa de esta magnitud. También remarcaron que se sienten “desamparados por el gremio”.

Quintana, García – Santa María de las Misiones

Miguel Quintana, uno de los empleados damnificados sostuvo que esta problemática no es nueva y que si bien los trabajadores perciben sueldos, estos están por debajo de lo que consideran debería percibir un empleado de Casinos de Misiones.

“Iniciamos una vía legal y no obtuvimos respuesta de la empresa. Además, nos sentimos desamparados por el gremio que nos ampara que es ALEARA”, comentó. Y añadió que solamente buscan “cobrar lo que cobran los trabajadores de azar en la provincia o en la argentina”.

trabajadores del casino

Quintana relató también el estado de vulnerabilidad en la que se encuentran los trabajadores: “estamos asustados”, comentó sobre los manejos de la empresa con el personal, donde muchos de ellos cobran sueldos de apenas 16 mil pesos.

“Yo estoy en maestranza con un sueldo de 20 mil pesos y hace 17 años que estoy en la empresa; un personal de otro casino gana tres veces más que nosotros”, detalló el trabajador sobre su situación actual.

Por otro lado, Ariel García otro de los empleados manifestó que esta misma situación viene ocurriendo desde el 2008 y desde entonces “no hay forma que los salarios se actualicen”. Además, comentó que el año pasado debía haber paritaria, pero debido a la pandemia se suspendió.

“Estoy con 16 años de antigüedad -de cajero-, estoy inactivo, pero no por decisión mía. Me llamaron después de la pandemia para trabajar, esperaron a que estuviera de franco y me dejaron cesante. Me están pagando el 75 por ciento del sueldo, este mes cobré 23 mil pesos”, relató García.

Según detalló, son 26 personas de varias las sucursales las que se encuentran reclamando mejoras salariales. “Nos tomamos la molestia de viajar sucursal por sucursal para que los chicos nos apoyen en esta problemática”, contó.

Asimismo, mencionó que hay muchos empleados que pasan por estas situaciones, sin embargo, deciden no hablar por temor a quedarse sin trabajo o a maltratos.

Por su parte, Johana, otra empleada de Casinos de Misiones comentó que actualmente se desempeña en la casa de juego como cajera, desde marzo pasado, y al igual que el resto percibe un sueldo básico de 20 mil pesos.

La mujer relató que muchos empleados decidieron renunciar y llegar a un acuerdo con la empresa luego de que “no toleraran más la situación” laboral que se vive en este lugar. También recordó la situación de otro compañero que al ser persona de riesgo no podía asistir a trabajar, por lo que le correspondía cobrar el 100 por ciento de su sueldo, sin embargo, solamente percibe el 75 por ciento.

La empresa Casino de Misiones cuenta con sucursales en las localidades de Oberá, Leandro N. Alem, Eldorado, Puerto Rico, Jardín América, Montecarlo y San Ignacio. Según comentaron los empleados de la sucursal de Oberá el conflicto salarial se replica en todas las sedes.

“Carlos Núñez, es el secretario de la provincia de ALEARA, pero él nunca apareció”, sostuvo García. Además, cuestionó que la persona que los representa a nivel local es un personal jerárquico de la empresa.

“Nosotros hicimos una denuncia en el Ministerio de Trabajo de Posadas”, manifestó el empleado quien destacó el accionar del organismo.

trabajadores del casino

Trabajo durante la pandemia

El Gobierno de Misiones autorizó la habilitación de casino y salas de juegos y estará sujeta únicamente al funcionamiento de las máquinas tragamonedas y/o slots, no pudiendo el establecimiento ofrecer otro tipo de juegos o apuestas.

Asimismo, deberán reducirse al 50 por ciento de su capacidad normal y habitual, alternando de esta manera el funcionamiento de las máquinas, dejando fuera de servicio y retirando la butaca correspondiente.

