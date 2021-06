La nueva campaña solidaria de Santiago Maratea: apoyar a las infancias trans

En el último tiempo Santiago Maratea fue noticia por su faceta solidaria. Desde sus redes, lideró campañas para recaudar dinero para diferentes causas: la compra de dos ambulancias para una comunidad wichi en Salta, el tratamiento con la medicación más cara del mundo para Emmita y el viaje de los atletas argentinos al Sudamericano de Guayaquil, entre otras. Ahora va por más: busca juntar 200 mil dólares para colaborar con las infancias trans.

A través de sus historias de Instagram, Maratea comunicó que el dinero recaudado será destinado a la compra de una casa que se convertirá en fundación y observatorio.

“Necesitamos 900 mil personas que donen 35 pesos”, dijo al comienzo de la colecta. Si bien ya lleva reunidos más de cinco millones de pesos, el influencer no está satisfecho con la velocidad y así lo manifestó en su perfil: “Una persona con mucho amor me dijo ‘Santi, lo vas a lograr. Por ahí en más tiempo, pero lo vas a lograr. Yo ya sé que lo voy a lograr pero el tiempo no es cosa menor”.

“¿Qué? ¿Tardamos un mes porque son trans? Vamos a dar la idea de que es tan poca la gente que los apoya que, si bien juntamos dos millones de dólares en diez días, cuando es para infancias trans, tardamos un mes. ¿Ese mensaje vamos a dar?”, dijo alentando a que sus seguidores se unieran a la causa.

En esta línea llamó a la reflexión y destacó que se está hablando de infancias. Por eso propuso aumentar el monto de donación acorde al bolsillo de cada uno de sus seguidores. “Necesitamos 35 mil personas que tengan 800 pesos, 700 mil que tengan 400, 140 mil que tengan 200 y 280 mil que tengan 100″.

El Senado podría convertir en ley el cupo laboral travesti trans

Este jueves, la Cámara de Senadores podría convertir en ley el cupo laboral para travestis trans. La ley lleva el nombre “Diana Sacayán-Lohana Berkins” en honor a las principales impulsoras de propuestas que se traducen en mejores condiciones de vida para los integrantes de esa comunidad.

La iniciativa establece que el Estado deberá contratar al menos el 1 por ciento de los empleados y empleadas en todas las formas de contratos vigentes. Además del cupo, la ley exige que “a los efectos de garantizar la igualdad real de oportunidades, el requisito de terminalidad educativa no puede resultar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo”.

Fuente: Todo Noticias

DA-CP