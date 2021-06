A pesar de que la nueva ley de alquileres no muestra un buen panorama para quienes hayan firmado contrato en el mes de julio del año pasado, (el próximo mes deberían pagar el alquiler con un incremento que rondaría el 40%), desde las inmobiliarias posadeñas aseguraron que en la capital provincial existe una alta demanda de departamentos y casas para familias.

Para María Bower, ex presidente de la cámara de mujeres empresarias, la alta demanda de departamentos y casas en Posadas, “tiene que ver con que los misioneros han regresado masivamente, pero también debemos reconocer que han llegado de otras provincias para instalarse a vivir aquí. Lo que hace que tengamos un mercado de alquileres, con una fuerte demanda, pero no tenemos oferta. Esta ley no ha afectado de esa manera”. Y agregó que, “ya tenemos departamentos reservados para el ingreso en los meses de julio y agosto, sin siquiera ver el inmueble”.

En la misma línea, Luis Sosa, ex titular de la cámara inmobiliaria de Misiones, indicó que, en Posadas, hubo una gran variación de precios entre quienes firmaron un contrato de alquiler el año pasado, y quienes lo hicieron este año, “principalmente porque el año pasado se planchó el mercado bastante por la pandemia, además hay que tener en cuenta que Posadas es una ciudad universitaria, donde muchos inquilinos se volvieron a su casa y se hacían cursos virtuales. Hoy por hoy es mixto, y como en el interior no hay buena conectividad, entonces muchos chicos están volviendo a Posadas, donde el mercado se empezó a mover mucho”.

Y agregó que, “estamos empezando a tener demanda de casas, pero no por los estudiantes, sino por las familias. No sabemos cuál fue el boom. Tenemos familias que están viniendo de otras provincias, porque en Misiones es un poco más libre, con respecto a la salud, acá se anda mejor. Entonces están saliendo de las grandes ciudades. Tenemos una alta demanda en cuanto a departamentos y casas de 2 dormitorios”.

Mientras en las grandes ciudades, se habla de que los propietarios han sacado del mercado sus propiedades, Bower afirmó que el “retiro de inmuebles del mercado, no ha sido la conducta en nuestra provincia. Lo hablábamos con los colegas, donde la gente ha regresado a la ciudad o ha comenzado a alquilar inmuebles de forma individual”. Y reafirmó que “hay una alta demanda, y muy poca oferta”.

Primer año de la nueva ley de alquileres

En julio se cumple un año de la entrada en vigencia de la nueva ley de alquileres y regirá por primera vez el cálculo elaborado por el BCRA. Desde las inmobiliarias posadeñas calculan que el incremento será de alrededor de un 40 %. También recordaron que el BCRA publica un índice diario, por lo que el inquilino no sabrá exactamente de cuánto será su incremento anual hasta el día en el que se cumpla su primer año de contrato.

En esta línea, Juan Maidana, presidente del colegio corredores inmobiliarios, destacó que, “la expectativa que tenemos con este primer año de funcionamiento de esta ley, es el incremento que van a sufrir los alquileres ya que no nos olvidemos que esta nueva ley estipula un índice que va a ser dado a conocer por el banco central, y realmente es algo de lo que estamos pendientes, los inquilinos, los propietarios y también los corredores inmobiliarios”.

En referencia a los porcentajes que se están manejando dentro de las inmobiliarias, Maidana aseguró que, “se estima un incremento del 40% más o menos, en los alquileres que fueron firmados bajo esta nueva normativa”.

Por su parte, María Bower remarcó que, “tenemos una previsión que tiene que ver con los usos y costumbres que estábamos manejando. Y se ubica más o menos entre un 38% y un 41, 42%, la suba que se va a experimentar los primeros días de julio, para aquellos contratos que fueron firmados en julio”.

Y agregó que, “estamos todos expectantes porque, la primera actualización se va a dar precisamente los primeros días de julio. Esa es la inquietud que hay en el mercado, para observar cual es el comportamiento”.

Mientras que Luis Sosa, asegura que, “va a ser algo catastrófico para el inquilino, porque no tuvo un incremento salarial del 40%, como tuvieron algunos rubros, y tenemos este índice que aparentemente indica que estará entre el 39 y 40% la actualización del alquiler. Hay que tener en cuenta que, a partir del 1 de julio del año pasado, los alquileres no se podían indexar, como se venía indexando semestralmente. Hoy se van a actualizar anualmente”.

Ley de alquileres solo para viviendas familiares

Esta ley solamente regula los incrementos en los contratos de alquiler dirigida a aquellos que alquilan viviendas familiares. Los locales comerciales no estarían alcanzados por este cálculo. En esta línea, Juan Maidana afirmó que la nueva ley si modifica otras cosas, como por ejemplo que los alquileres “tanto comerciales como viviendas familiares si fueron modificados en otros puntos, como, la vigencia mínima de contrato que es de 36 meses para ambos casos”.

Para Bower, “la nueva ley de alquileres atañe solamente a alquileres que tienen que ver con viviendas, no a alquileres comerciales”, y agregó que “todos los contratos firmados desde este mes están dentro de esta nueva legislación”, mientras que los contratos firmados antes de julio 2020, no sufrirán esta variación.

Poor su parte, Maidana recordó “que la ley anterior tuvo más de 30 años de vigencia, con la cual realmente nos desenvolvíamos muy bien, todas las partes que intervienen en este contrato. Y bueno, aquellos que firmaron antes de la vigencia de la actual ley, van a seguir con la misma normativa, mientras que quienes renueven sus contratos ya deberán regirse bajo la nueva normativa”.

Ley de alquileres: incertidumbre entre los inquilinos

Maidana asegura que, desde julio de 2020 los nuevos inquilinos, “bajo una incertidumbre confeccionaron los contratos, bajo esta nueva ley de alquileres. Porque realmente nadie tenía ni la más mínima idea de cuál iba a ser el índice a incrementar al año, por el banco central. Los inquilinos firmaban bajo la incertidumbre total sin saber a qué se podían atener ante el segundo y el tercer año de contrato”.

Y agregó que “estamos liberados a que los índices se disparen y esto produzca un gran problema”.

Para Maria Bower, ante esta incertidumbre lo más importante es mantener la comunicación con los propietarios y los inquilinos, “desde nuestra inmobiliaria, la conducta siempre ha sido la comunicación, el envío a través de mails del contenido de la ley, hemos tenido reuniones con varios inquilinos al respecto. Están muy bien informados, con estos cambios, también los propietarios que les ha cambiado la manera del cobro de esta indexación, estamos expectantes y abiertos a cualquier tipo de consultas que quieran hacer”.

Por su parte, Luis Sosa: afirmó que “hay información que se le está dando a los inquilinos y a los propietarios. Que siempre estuvieron al tanto con respecto a la nueva ley de alquileres. Lo que va a ser novedoso es el índice que no se esperaba que tenga este 40% de incremento anual. Que esto depende de la fecha en la que se firmó el contrato de locación, allí va a estar el índice”.

Para concluir, Sosa recordó que, “el índice va a tener una variación diaria, que se va a poder aplicar en el contrato de locación. Eso depende del Estado, que por la ley el banco central va a dar el índice para cada fecha”.

