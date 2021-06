Exportaciones de carne: malestar en el sector ganadero de Misiones por las limitaciones

El Gobierno Nacional anunció el día de ayer martes, la reapertura de las exportaciones de carnes con un cupo de hasta el 50% del volumen mensual promedio exportado en 2020 por cada frigorífico. La decisión generó malestar en los sectores ganaderos que esperaban cupos ilimitados de exportación. Tomas Layus, presidente de la Sociedad Rural de Rosario, comentó que hay un descontento generalizado y que “se perdió la confianza con el Gobierno Nacional”.

Tomás Layus – Radio Tupá Mbaé

Durante la jornada de ayer, el Gobierno Nacional se reunió con representantes del sector ganadero y cámaras que nuclean a sectores rurales. Tras finalizar la reunión se anunció la reapertura de exportaciones de carne que habían estado suspendidas desde hace un mes, pero la novedad fue que sólo se autorizaría hasta completar el 50% del promedio de exportaciones del año pasado. Según las autoridades nacionales esta medida busca ampliar la oferta doméstica para garantizar cortes de carne a precios accesibles.

La medida no fue bien recibida en los sectores productivos, ya que limita el ingreso de divisas extranjeras. Acerca de esto, Layus comentó que se aspiraba a otro tipo de situación porque “sinceramente lo único que se pretende es expandir la ganadería y esto lo que hace, por el contrario, es cerrarla cada vez más”. Además, expresó que a raíz del cierre total de exportaciones ocurrida el mes pasado “se perdió la confianza completamente”.

Los cortes de carne que no podrán exportarse son asado, falda, matambre, tapa de asado, cuadrada, paleta y vacío; tampoco las medias reses y cuartos con huesos. Sobre la posibilidad efectiva de llevar a cabo esta medida, Layus expresó que “si se puede hacer, no habría ningún problema en respetar el decreto. Pero hablando en serio, es un papelón internacional que un país que necesita dólares no pueda exportar algo que produce”.

Además de la reapertura de las exportaciones, el Gobierno también anunció la implementación de un Plan Ganadero que tiene como principal objetivo trabajar junto a los sectores cárnicos para aumentar la producción de carne y pasar de 3,2 millones de toneladas actuales a 5 millones de toneladas por año.

Acerca de este plan, Layus señaló que no cree que se pueda lograr este objetivo ya que “al productor no se le debe imponer cuánto producir, las cosas deberían fluir solas”. En este sentido, agregó que los productores necesitan confianza y previsibilidad para avanzar con el negocio, ampliando su rentabilidad. “Ya lo hemos vivido en el 2006, y todavía no recuperamos el stock bovino de aquel momento”, sintetizó.

En cuanto a las respuestas que pueda dar el sector productor ante estas nuevas medidas, el presidente de la Sociedad Rural de Rosario mencionó que se está esperando la efectivización de las medidas para analizar sus efectos. “En principio esto es muy nuevo y el sector se mantiene en estado de alerta” y añadió que otros factores como la inflación y la crisis sanitaria profundizan el problema.

“El objetivo es bajar el precio de la carne y acá lo que tiene que subir son los salarios, hay un problema de ingresos en la Argentina. La inflación que tuvimos en mayo fue de un 3,3%, cuando la misma cifra es la inflación anual de Brasil”, subrayó Layus acerca de la licuación del poder adquisitivo en la Argentina.

En este sentido, explicó que el origen del problema no es la falta de alimentos en la Argentina, sino que la población no puede acceder a ellos debido a la suba constante de precios que genera la inflación. “El consumo de proteína animal está asegurada por la carne de cerdo y pollo, lo que está más cara es la carne bovina por eso nos sorprende la medida del gobierno”.

Acerca de la posibilidad de extender el programa de Corte Cuidados que impulsa el Gobierno, Layus destacó que si hay un acuerdo entre productores y el Estado no se generan inconvenientes. “El problema está cuando se generan cosas compulsivas donde no hay mesas de enlace ni siquiera a nivel nacional, yo considero que la carne como cualquier otro alimento debe estar al alcance del consumidor”, explicó.

