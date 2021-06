Alberto Fernández en el 48° Congreso Nacional Bancario: “Nos preocupa que trabajadores y trabajadoras tengan más derechos y que los sueldos no se retrasen y le ganen a la inflación”

El presidente Alberto Fernández sostuvo hoy que “cuando ganamos las elecciones llegamos con el ímpetu de poner a la Argentina de pie, pero nos encontramos con un país caído y con un presidente que había puesto a la Nación de rodillas con un crédito que sabía que nunca iba a poder pagar”, al inaugurar el 48° Congreso Nacional Bancario, que se desarrolla en forma virtual bajo la consigna “Unidos por el Trabajo”.

«No podemos olvidarnos de nada. No podemos olvidarnos de una gobernadora que se jactaba de no inaugurar hospitales, y que decía que abríamos universidades para gente pobre que nunca iba a poder llegar a ellas. Y no es bueno olvidar que hubo un ministro del Interior que dejó sin inaugurar 15 mil casas que los argentinos necesitaban porque no quería que esa casa se adjudicara a la gestión de Cristina Fernández de Kirchner», dijo el mandatario, junto al secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo y el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Alberto Fernández participó del Congreso Nacional Bancario en el que estuvieron presentes, además, los presidentes del Banco Central, Miguel Pesce y del Banco Nación, Eduardo Hecker, los congresales Andrés Castillo – secretario General Adjunto de la Bancaria-; Alejandra Estoup – secretaria General de la Seccional Buenos Aires-; Griselda Fabregat – congresal por Santa Cruz-; la diputada nacional Claudia Ormachea y el diputado nacional Carlos Cisneros, y virtualmente, congresales bancarios de todo el país.

“Para mí es un honor ser partícipe de un congreso de un sindicato tan importante como La Bancaria. Con Axel nos sentimos como congresales, a cada acto venimos. Y participamos como testigos de este acuerdo entre banqueros y bancarios. Eso me pone feliz porque nos preocupa que trabajadores y trabajadoras tengan más derechos, que los sueldos no se retrasen y le ganen a la inflación, porque ya se retrasaron por muchos años. Que podamos ir corrigiendo eso dentro de esta realidad me da una enorme tranquilidad”, especificó el Presidente.

Fernández también afirmó que “el anterior presidente se olvidó de los argentinos y los metió en un lío enorme y nosotros seguimos negociando con el FMI porque ellos saben que necesitamos más tiempo porque tenemos que salir de la tragedia que nos dejaron y no tenemos que olvidarnos de esto, especialmente porque se viene un proceso electoral”.

“El FMI decidió apoyar a los países que sufren la pandemia con un préstamo de 50 mil millones de dólares y a la Argentina de Macri le dio un préstamo de 57 mil millones de dólares y le hizo un daño incalculable. Dense cuenta del despropósito del crédito que nos dieron. No hay que olvidarse de estas cosas”, puntualizó el mandatario.

Además, sostuvo que “cumplimos con todo los que prometimos: ningún jubilado paga los medicamentos como lo prometimos, también dijimos que íbamos a ampliar posibilidades y salió la ley del aborto y la de los 1.000 días”.

“Nunca bajamos lo brazos y privilegiamos la salud de los argentinos por sobre todas las cosas. Y sabíamos que recibíamos un país con el 36% de sus habitantes en la pobreza, y fuimos a auxiliarlos cada vez que lo necesitaron. Y a nadie le pedí ajustes o que soporten menos escapas salariales. Y en el medio, por ahí no nos dimos cuenta, pero gran parte de lo prometido en campaña lo cumplimos”, consignó.

El Indec informa el nivel de actividad económica del primer trimestre del año https://t.co/y25QlSkOnR — misionesonline.net (@misionesonline) June 23, 2021

“Y dicen una y otra vez que no tenemos plan o proyecto. Tenemos un plan: cuidar a los argentinos. Un proyecto: que vuelva el trabajo. Una decisión: poner a la Argentina de pie. Tenemos la convicción de que no vamos a ceder ante nadie para lograr esos objetivos. Tenemos un plan, lo que pasa es que no les gusta a ellos, porque el plan que tienen ellos es el de ajustar, el de echar al que sobra. La primera variante de su ajuste es el trabajo de la gente. La mandan a la informalidad. Nuestro plan busca que haya más derechos para los argentinos y argentinas”.

“En el anterior gobierno le quitaron recursos a la salud y a la educación y nosotros siempre fuimos los primeros en levantar la bandera de la salud pública y la educación y le metieron a la gente en la cabeza que la vacuna rusa era veneno. ¿Cuánta gente no se habrá vacunado por miedo? ¿Quién paga por eso?”, agregó.

“Yo no sé cómo pasó, pero ahora están preocupadísimos por la salud y la educación, por nuestros chicos y salen a explicar cómo hay que hacer lo que ellos no supieron hacer. Para mi asombro el otro día escuchaba al expresidente decir como a Fernández se le ocurre ir a pedirle más plazo al fondo y yo hago eso porque defiendo a los argentinos y los metió en un problema enorme del que todavía no podemos salir”, indicó.

“El otro día fuimos con Axel a inaugurar un tramo muy largo de la ruta 7, cerca de Junín y Chacabuco. En el tiempo nuestro hicimos el doble que lo que hicieron ellos en cuatro años, pero si fueron al mismo puente que fuimos nosotros y tocaron el asfalto y dijeron esta es la realidad, pero era mentira”, acotó.

Por último, Fernández precisó que “estamos entre los 20 países que más vacunaron y somos uno de los pocos que produce la vacuna. Y ahora vamos a intensificar la vacunación porque la vacuna nos abre las puertas hacia el futuro”.

El gobernador Kicillof expresó a su vez que «ante una crisis de esta naturaleza, como representa la pandemia, el mundo reaccionó de otra manera y nosotros también. El presidente lo hizo desde el primer día, con el ATP para sostener los empleos, con el IFE para sostener a las familias de los trabajadores informales y con la Asignación Universal por Hijo. Nos dimos cuenta que teníamos que dedicar nuestros instrumentos a sostener, a cuidar, acompañar y proteger a los más vulnerables que, en ese momento, eran todos. Eso contribuyó a resistir la pandemia y ahí fue esencial el sector financiero, particularmente, la banca pública».

A su turno, Palazzo dijo que “no somos un sindicato tibio, ni amarillo. No le escapamos a la responsabilidad. Tenemos posición política, no es lo mismo para nosotros que gobierne el neoliberalismo a que gobierne uno nacional, popular y plural, donde todas las expresiones tienen lugar. Estamos próximos a un proceso electoral, por eso, quiero decirle Presidente que cuente con nosotros porque nos sentimos parte de este gobierno. Vamos a defender con uñas y dientes y a rajatabla la gestión del presidente, de la vicepresidenta y del gobernador. Queremos seguir teniendo y sosteniendo un gobierno que le hace bien a los trabajadores”.

AV-CP+EP