Fue el final de una pesadilla que duró un año. Este 23 de junio del 2021, se cumplen 9 años del regreso de River a Primera División. Fue luego de vencer 2 – 0 a Almirante Brown en el Monumental, los dos goles del Millonario los marcó David Trezeguet.

Bajo el liderazgo de Matías Almeyda, quien tenía su primera experiencia como entrenador, y con Alejandro «Chori» Domínguez y Fernando Cavenaghi como banderas dentro de la cancha, el equipo de Núñez buscó renacer de las cenizas: peleó el campeonato desde el inicio y finalizó puntero, dejando en el camino a Quilmes, Instituto y Rosario Central, en un histórico torneo de la Primera B Nacional.

Además, ese plantel contó con Jonatan Maidana y Ramiro Funes Mori, quienes luego consiguieron títulos bajo las órdenes de Ramón Díaz y Marcelo Gallardo (Jony regresó al club en 2021).

A su vez, a mitad de temporada, el Millonario se reforzó con Leonardo Ponzio (ídolo que aún continúa en el club) y David Trezeguet, campeón del mundo con Francia en 1998 que fue el autor de los goles del ascenso de River en 2012.

Trezeguet marcó el 2 – 0 frente a Almirante Brown.

La campaña del Millo comprendió 20 victorias, 13 empates y 5 derrotas (Aldosivi y Atlético Tucumán en el Monumental, Boca Unidos en Corrientes, Atlanta en el José Amalfitani y Patronato), con 66 goles a favor y 28 en contra.

Esa caída frente al Patrón, como visitante en Santa Fe y por la penúltima fecha, había encendido las alarmas. Sin embargo, ni Instituto ni Rosario Central lo aprovecharon. Todo se definió en la última jornada. Ese encuentro decisivo contra Almirante Brown fue el final de la pesadilla que duró un año: el desahogo de todo River.

Matías Almeyda, que se retiró como futbolista tras el descenso y asumió inmediatamente como entrenador, contó sus sensaciones hace unos meses en Líbero vs: «El día del ascenso sentí que River volvía a ser River otra vez. Y que volviera a ser River en menos de un año, no tenía que pasar un año. Fue duro, el torneo era parejo, con Central, Quilmes e Instituto«.

Y luego se refirió a la «refundación» del club, que desde su regreso a Primera vive una época dorada, fundamentalmente de la mano de Marcelo Gallardo: “River volvió mejor que antes. Este River es el mejor de la historia, en todo sentido. Han construido el estadio, ganaron títulos, venden jugadores, compran jugadores por fortunas. Antes en River no podían contratar un jugador. Ver a este River es lo que pretendimos toda la vida”.

La campaña de River en la B Nacional 2011/12:

El Millonario se coronó campeón el 23 de junio de 2012, con un punto de ventaja sobre Quilmes, pero recién en la última fecha pudo asegurar su ascenso a Primera con la victoria contra Almirante Brown, con dos goles de David Trezeguet, refuerzo estrella llegado para ese campeonato.

River sacó 73 puntos, producto de 20 triunfos, 13 empates y cinco derrotas, el Cervecero hizo 72 y a la Promoción con equipos de Primera fueron Instituto (70 y perdió contra San Lorenzo) y Rosario Central (69 perdió contra San Martín de San Juan).

La tarde del ascenso el campeón formó con: Daniel Vega; Luciano Vella, Jonatan Maidana, Leandro González Pirez, Ramiro Funes Mori; Ezequiel Cirigliano, Leonardo Ponzio, César González; Alejandro Domínguez, David Trezeguet y Fernando Cavenaghi.

A 9 años del regreso de River a Primera, Matías Almeyda, el DT del ascenso:

“Fue un año duro. Yo aconsejaba a los jugadores de no salir a comer afuera, no se podía nada de eso. Era un año que había que dedicárselo al club y a la gente. Ese año sirvió para que la gente saliera por todos lados. Todos hablaban de River. Si ganabas 1-0 habías jugado mal, si ganabas 7-0 no jugabas contra nadie. Se tenía que vivir tanto dolor para tanta alegría de todos estos años”, rememoró el Pelado.

