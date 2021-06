A los 59 años, Mylaen Anderson Merthe recibió una de las peores noticias de su vida: necesitaba un trasplante de riñón con urgencia si quería salvar su vida. Los especialistas que llevaban su caso le apuntaron en la lista de trasplantes del hospital donde estaba siendo tratada de un trastorno grave de riñón que había empeorado en los últimos meses, pero todo apuntaba a que encontrarían a un donante cuando fuese demasiado tarde. Ahora salvó su vida gracias a que la actual esposa de su ex marido le donó un riñón.

La mujer de Florida, en Estados Unidos, confiaba en que su hermano fuese compatible, pero los resultados revelaron que no lo era. Por suerte, sí encontró otro donante entre sus familiares: su hija. Sin embargo, la joven no podía donarle a su madre el preciado órgano, ya que se encontraba embarazada; de hacerlo, tendría que esperar los nueves meses que duraba la gestación, y los médicos confirmaron que no llegaría a tiempo.

Desesperada, Mylaen no lo dudó… «Voy a empezar este post diciendo que este es el más difícil e incómodo que he escrito», arrancó escribiendo en su desesperado pedido público a través de su cuenta de Facebook, el 30 de julio de 2020. Así le suplicaba a sus familiares y amigos que se hiciesen las pruebas para ver si eran compatibles para realizar el trasplante.

Y la ayuda llegó desde un lugar inimaginado: Debby Neal Strickland, la nueva mujer de su ex marido, Jim Merthe, del que llevaba 20 años divorciada y con el que tiene dos hijos en común, se ofreció para salvarla. La emocionante historia sucedió en Fort Lauderdale, y para colmo se había casado apenas días atrás.

“Mis opciones de tratamiento están limitadas a la diálisis o a un trasplante de riñón”, explicaba la mujer en s escrito, tras 30 años padeciendo su enfermedad. “Un trasplante me daría más tiempo para hacer las cosas con las que disfruto, como pasar tiempo con mi familia y amigos. Sin embargo, encontrar un riñón no es sencillo; solo hay que preguntar a las más de 100.000 personas que hay en lista a la espera de un donante compatible, que suele ser cinco años de media. El tiempo no corre a mi favor. Sin embargo, tengo la opción de recibirlo por parte de un donante vivo. Pedir a un familiar o amigo que considere donarme un riñón es difícil, pero mejoraría mis posibilidades de poder realizarme el trasplante, así que he pensado preguntar. Por probar no pasa nada, ¿verdad?”, cerraba su nota.

Para Debby, era importante postularse para darle a Mylaen una oportunidad para vivir, sobre todo después de perder a su hermano, enfermo de fibrosis quística, por no haber podido recibir un trasplante de pulmón a tiempo.

“No habría podido tener una vida y disfrutar de nuestros nietos de no ser por Debby”, insiste Mylaen, que quiere que su caso sirva para que aquellos en su situación sigan intentando encontrar un donante, que no ha de ser necesariamente parte de su familia.

“Debby yo ahora tenemos un riñón cada una, y ha hecho que nos unamos de una manera sorprendente. Estamos conectadas. Ahora nos llamamos la una a la otra ‘hermanas de riñón’. No tiene hermanas, ni yo tampoco, así que ahora somos hermanas”, insiste Mylaen.

El trasplante se programó para apenas dos días después de la fecha de la boda entre Debby y Jim. En un principio se consideró que lo mejor sería volver a suspender el casamiento pero Debby decidió que seguiría adelante de todos modos. Y así fue: se casaron el 22 de noviembre de 2020 después de 10 años de noviazgo. Y dos días después estaba acostada en una camilla de hospital sometiéndose a un procedimiento que le iba a acortar su expectativa de vida, en pos de alargársela a otra persona.

«Cuando nos vimos luego de la operación lloramos y, por supuesto, nos dolía el estómago por las incisiones. Nos reímos y lloramos un poco», añadió Debby.

Luego, Merthe se mudó con su hija, su yerno y su nuevo nieto para recuperarse, logrando su sueño de ser abuela. «Pude abrazarlo y alimentarlo. Yo estaba como, ‘estoy aquí para ver esto y estoy cargando a este pequeño bebé'», dijo plena de felicidad Merthe.

