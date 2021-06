«Los pacientes con coronavirus que han sido tratados con ivermectina en Misiones han evitado la internación», señaló el subsecretario Carlos Báez, tras la publicación de The Lancet

La ivermectina (IVM), una lactona macrocíclica con un amplio espectro antiparasitario y que Misiones a implementado como una de las herramientas terapéuticas, ha mostrado una potente actividad contra el SARS-CoV-2 in vitro, según un estudio realizado en la Argentina que se publicó en la revista científica E Clinical Medicine, del grupo editor The Lancet. En ese contexto, Carlos Baez, subsecretario de Apoyo y Logística del Ministerio de Salud de la provincia, explicó que en la tierra colorada se está utilizando este fármaco desde mediados de enero en trabajadores de salud y que también se suministra a la población.

“El tratamiento para los pacientes covid positiva lo arrancamos en enero para ese tipo de enfermos, sin embargo, venimos estudiando la ivermectina desde el año pasado en un trabajo que hicimos para posicionarlo como un tratamiento preventivo”, comenzó diciendo el médico.

Este antiparasitario ha mostrado una potente actividad contra el SARS-CoV-2 in vitro, según un estudio realizado en la Argentina que se publicó en la revista científica E Clinical Medicine, del grupo editor The Lancet.

A continuación, Baez explicó que los pacientes de covid positivo que han sido tratados con ivermectina han evitado la internación. En primera instancia, los primeros en utilizar el tratamiento fueron los trabajadores de salud, aquellos que tenían contacto permanente con casos positivos.

“Arrancamos las pruebas con personal de salud porque estábamos en un contexto epidemiológico donde la gente estaba muy poco expuesta al covid e hicimos que el estudio sea en trabajadores de salud”, detalló Baez.

“La dosis que nosotros recomendamos es un comprimido de seis milagros por cada 10 kilos de peso corporal. Eso significa que si tienes 90 kilos debes tomar 9 pastillas”, reveló Baez. En ese sentido, agregó que luego de evaluar la cantidad de comprimidos la provincia decidió comprar la pastilla de 18 miligramos.

“Al inicio del tratamiento la adherencia era muy baja porque había que tomar 9 pastillas pero después compramos los comprimidos de 18 milagros con los cuales ha cambiado mucho la adherencia y la posibilidad de completar el tratamiento”, especificó.

Seguidamente, el subsecretario de Apoyo y Logística del Ministerio de Salud de la provincia, detalló que las dosis se entregan a los pacientes que tienen diagnóstico positivo. Es decir, las pastillas de ivermectina se entregan a lo largo y ancho de Misiones.

“El médico evalúa la sintomatología y entrega la medicación teniendo en cuenta que no todos pueden tomar(paciente con fallas renales, embarazadas). Una vez que se evalúa, se le entrega el medicamento y se le indica cómo tomar”, agregó.

Al respecto del cómo tomar el medicamento, Baez aclaró “es seis miligramos por cada vez 10 kilogramos de peso corporal durante cinco días, en el principio de los síntomas”.

Tres herramientas para pacientes con covid

Por otro lado, Báez sostuvo que Misiones cuenta con tres herramientas alternativas terapéuticas para el tratamiento de pacientes internados por covid-19 entre ellas la utilización de suero equino.

Las otras dos herramientas aplicadas en la provincia son plasma de convalecientes y el uso de ivermectina en pacientes internados positivos covid-19 y ambulatorios. Las tres herramientas fueron indicadas por resolución ministerial.

Por otro lado, Báez reveló que en Misiones hay más de 8000 mil pacientes que fueron y son administrados con ivermectina. Mientras que los “efectos adversos” fueron nulos desde que comenzaron a suministrar los comprimidos.

“La ivermectina de uso médico es segura. No es recomendable tomar ivermectina que no sea de uso médico porque no está sumamente estudiado”, dijo.

Científicos aseguraron que la ivermectina es eficaz contra el Covid-19: el aporte de Misiones a la investigación de The Lancet

En esta muestra, se observó una incidencia de eventos adversos leves en la mayoría de los casos, los cuales remiten inmediatamente al suspender la toma de la droga. El 7% del total de la población suspendió el régimen de tratamiento por causa de algún evento adverso intolerable para el participante. Mientras que la mayoría de los individuos que interrumpieron el tratamiento, un 22%, lo realizó por decisión propia, ya sea por miedo a la cantidad de comprimidos sugeridos para el peso del individuo (comprimidos de 6 mg), por sugerencia de algún familiar o allegado o por influencia de los medios digitales .

La población consiste en todos los individuos de la provincia de Misiones incorporados al estudio con prueba diagnóstica positiva para SARSCOV-2 quienes consienten adoptar el régimen de tratamiento con Ivermectina. Hasta junio de 2021. esta población se conformó de aproximadamente 4000 pacientes, de los cuales alrededor de 2500 están activamente en seguimiento y registro de información. Los pacientes a los cuales fue posible realizarles el seguimiento clínico correctamente y que concluyeron el tratamiento hasta mayo de 2021 fueron 1350 individuos, de los cuales a la fecha se han procesado los datos de 883 pacientes (Población total con Intención de Tratar, PIT).

Dentro del total de la población analizada bajo la metodología MEURI, hubo una baja incidencia de hospitalización y muerte, 1,24% y 0,22% respectivamente, de las cuales el mayor número fue observado en el grupo de alto riesgo (personas > 60 años y s 60 años con alguna comorbilidad). Estos porcentajes fueron comparados con el promedio de la incidencia de hospitalización, 4,7%, y letalidad, 1,7%, reportados en los partes epidemiológicos oficiales de la provincia de Misiones para los mismos meses, de enero a mayo del 2021. Durante este periodo se reportaron en la provincia 20.641 casos positivos acumulados, de los cuales 2700 casos requirieron hospitalización y 358 casos fueron letales. Así, se observa una disminución de 3,5 veces de los casos que requirieron hospitalización y una disminución de 1,5.

CONCLUSIONES

– La Ivermectina mostraría ser una droga segura en la alta dosis propuesta, por su baja incidencia de efectos adversos y el bajo porcentaje de abandono por alguno de estos efectos adversos. – Los datos sugieren una eficacia de la Ivermectina sobre los síntomas de la enfermedad Covid-19, con un registro considerable de disminución de los diferentes síntomas durante el curso de la enfermedad. – La incidencia de hospitalizaciones y muertes se muestra considerablemente disminuida en la población que siguió el tratamiento con Ivermectina.

Tratamiento con ivermectina en Misiones

El Gobierno de Misiones inició a principios del 2021 el tratamiento con ivermectina humana, que se fabrica en el Laboratorio de Especialidades Medicinales (LEMIS), del Estado provincial. Además, las autoridades de Salud implementaron el tratamiento con plasma de pacientes recuperados y partidas de suero equino, siendo el primer distrito del país que recibió y adquierió esta herramienta terapéutica aprobada por la ANMAT .

El 5 de enero el ministro de Salud de Misiones, Oscar Alarcón firmó el documento mediante el cual la provincia autorizó suministrar ivermectina a pacientes con coronavirus.

Qué es y qué efectos causa la ivermectina

En septiembre de este año se conocieron los resultados del proyecto “Evaluación del efecto antiviral del fármaco ivermectina contra SARS-CoV-2”, a cargo de un consorcio público-privado liderado por el Dr. Alejandro Krolewiecki del Instituto de Investigaciones de Enfermedades Tropicales de la Sede regional Orán de la Universidad Nacional de Salta (UNSa).

El estudio que evalúa el efecto de ivermectina sobre la replicación de SARS-CoV-2 en pacientes con COVID-19 arrojó que la administración de ivermectina a dosis de 0,6 miligramos por kilo de peso (el triple de lo usado habitualmente) produce la eliminación más rápida y profunda del virus cuando se inicia el tratamiento en etapas tempranas de la infección (hasta 5 días desde el inicio de síntomas).

Desde ese entonces, los resultados fueron recibidos con expectativa en provincias que ya venían analizando el uso de esa droga, entre ellas Misiones, cuyo gobernador Oscar Herrera Ahuad ya en marzo había instruido los especialistas del ministerio de Salud de la Provincia y del Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMET) con sede el Puerto Iguazú que analizaran la aplicación de ivermectina para uso compasivo.

En esa oportunidad Alarcón había destacado que ivermectina es un antiparasitario barato que se fabrica en Misiones y que desde el ministerio ya están trabajando en un protocolo para la aplicación de esa droga en forma preventiva.

Antiparasitario de amplio uso en la medicina

La ivermectina es una droga antiparasitaria de amplio uso en medicina humana y veterinaria, y de acuerdo al investigador del CONICET en la Universidad Nacional de Salta, “las limitaciones del modelo in-vitro son que ignora el componente inmunológico del huésped y no toma en cuenta el balance entre concentración de droga versus la carga viral”, algo que es típico en la evaluación de la actividad antiviral de medicamentos en Infecciones Respiratorias Agudas como el COVID-19 y la influenza.

En todo el país es más conocida por su uso veterinario ya que es el principio activo del antiparasitario de marca Ivomec, el de más amplio uso en ganadería. Desde el laboratorio que lo elabora salieron a aclarar que su producto es de uso veterinario y que puede causar efectos negativos a la salud si se lo suministra a humanos.

AR-EP