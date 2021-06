Evaluaciones Aprender 2021: Miguel Sedoff se manifestó a favor de evaluar los aprendizajes y negó la unificación de los ciclos para evitar repitencia

Desde el Ministerio de Educación de la Nación se decidió posponer el desarrollo de las pruebas Aprender y la decisión generó múltiples discusiones acerca de la importancia de la evaluación escolar en tiempos de virtualidad. Miguel Sedoff, ministro de Educación de la Provincia de Misiones, consideró necesaria esa instancia de evaluación y dijo que Nación presentó un proyecto públicamente pero que aún no se discutió su implementación en el Consejo Federal de Educación.

Miguel Sedoff – Red Ciudadana

En cuanto a Misiones, Sedoff precisó que en principio las evaluaciones se realizarán en 4to grado de la primaria y en 3er año de la secundaria en los meses de octubre o noviembre si el proyecto de Nación avanza con normalidad. Asimismo, añadió que están trabajando junto a equipos de evaluación para diseñar los instrumentos y las características del operativo.

Remarcó la importancia de contar con instancias evaluativas y dijo que consideran “necesario realizar un seguimiento sobre la evidencia del aprendizaje de nuestros estudiantes y por eso vamos a avanzar con proyectos relacionados con esto”. En este sentido destacó que deben de tenerse en cuenta los factores de la virtualidad y los escenarios epidemiológicos y sus efectos en la educación.

Las pruebas Aprender se realizan desde el año 2016 en todas las escuelas del país simultáneamente, con el objetivo de generar información acerca de los desafíos pendientes por abordar y del progreso realizado en las aulas. A raíz de las discusiones surgidas por la posible suspensión de estas evaluaciones, Nicolás Trotta, Ministro de Educación de la Nación, afirmó que seguirán realizándose, pero adaptadas al contexto de la pandemia.

Otro de los puntos que generó gran polémica a nivel nacional es el hecho de que desde Nación se pretende unificar los ciclos lectivos de 2020, 2021 y 2022 para que de esta forma se evite la repitencia de años escolares. Respecto de la posibilidad de que esto se aplique también Misiones, el ministro comentó que “no está en agenda esta posibilidad” y que actualmente se está trabajando con un currícula 2020 – 2021.

Asimismo, afirmó que a su parecer, gracias al esfuerzo realizado por los docentes y alumnos no será necesario aplicar esta metodología en la provincia. “Estamos trabajando para llevar la normalidad posible que es lo que estamos requiriendo, ese tema en particular por lo menos no está en nuestra agenda de equipo”, remarcó.

La educación fue uno de los aspectos más afectados por la pandemia por el Covid-19, lo que forzó a tener en cuenta herramientas como la conectividad, el acceso a la tecnología y el sistema híbrido de presencialidad y virtualidad. Acerca de esta situación, Sedoff subrayó que las evaluaciones “tienen que servir como un insumo necesario para poder pensar mejores políticas públicas, por eso consideramos que es crucial tener datos”.

Acerca de las consecuencias de la pandemia en la educación, Sedoff comentó que afirmar que no hubo efectos en los niños y adolescentes sería “ponerse una venda en los ojos y negar la realidad”. Añadió que lo erróneo sería no medir el impacto, ya que lleva a realizar diagnósticos errados y a generalizaciones.

El ministro también aclaró que la situación varía de escuela en escuela, donde todas enfrentan los desafíos de la pandemia pero con matices diversos. Por ende remarcó la importancia de utilizar las pruebas como elementos de medición ya que “forman parte de un proceso que tiene que ver con la aplicación de una política y que si no la evaluamos corremos el riesgo de aplicarlas erróneamente”.

Una de las problemáticas que enfrenta el nivel secundario es la deserción de alumnos, la cifras de abandono escolar a nivel nacional arrojan que 5 de 10 estudiantes no egresa de las secundaria en tiempo y forma. Sedoff comentó sobre esta situación, y destacó que esto se viene dando desde hace varios años, especialmente entre los alumnos de 15 y 16 años. “Después, varios de esos chicos terminan en otros tipos de opciones como las EPSA o escudos complementados de adultos; sin embargo el abandono del ciclo de enseñanza obligatoria sigue ocurriendo”, agregó.

Acerca de la situación particular de Misiones, Sedoff indicó que hay un avance positivo en lo que refiere a la reincorporación de estos alumnos en las aulas. “Teníamos aproximadamente un 8% de los chicos que estaban en esas condiciones y hemos recuperado muchísimo a través de los centros de apoyo y de la acción activa de las escuelas yendo a buscar a los chicos para volver a la presencialidad”, remarcó.

