Científicos aseguraron que la ivermectina es eficaz contra el Covid-19: el aporte de Misiones a la investigación de The Lancet

Este antiparasitario ha mostrado una potente actividad contra el SARS-CoV-2 in vitro, según un estudio realizado en la Argentina que se publicó en la revista científica E Clinical Medicine, del grupo editor The Lancet.

En esta muestra, se observó una incidencia de eventos adversos leves en la mayoría de los casos, los cuales remiten inmediatamente al suspender la toma de la droga. El 7% del total de la población suspendió el régimen de tratamiento por causa de algún evento adverso intolerable para el participante. Mientras que la mayoría de los individuos que interrumpieron el tratamiento, un 22%, lo realizó por decisión propia, ya sea por miedo a la cantidad de comprimidos sugeridos para el peso del individuo (comprimidos de 6 mg), por sugerencia de algún familiar o allegado o por influencia de los medios digitales .

Descripción de la población

La población consiste en todos los individuos de la provincia de Misiones incorporados al estudio con prueba diagnóstica positiva para SARSCOV-2 quienes consienten adoptar el régimen de tratamiento con Ivermectina. Hasta junio de 2021. esta población se conformó de aproximadamente 4000 pacientes, de los cuales alrededor de 2500 están activamente en seguimiento y registro de información. Los pacientes a los cuales fue posible realizarles el seguimiento clínico correctamente y que concluyeron el tratamiento hasta mayo de 2021 fueron 1350 individuos, de los cuales a la fecha se han procesado los datos de 883 pacientes (Población total con Intención de Tratar, PIT).

Dentro del total de la población analizada bajo la metodología MEURI, hubo una baja incidencia de hospitalización y muerte, 1,24% y 0,22% respectivamente, de las cuales el mayor número fue observado en el grupo de alto riesgo (personas > 60 años y s 60 años con alguna comorbilidad). Estos porcentajes fueron comparados con el promedio de la incidencia de hospitalización, 4,7%, y letalidad, 1,7%, reportados en los partes epidemiológicos oficiales de la provincia de Misiones para los mismos meses, de enero a mayo del 2021. Durante este periodo se reportaron en la provincia 20.641 casos positivos acumulados, de los cuales 2700 casos requirieron hospitalización y 358 casos fueron letales. Así, se observa una disminución de 3,5 veces de los casos que requirieron hospitalización y una disminución de 1,5.

CONCLUSIONES

– La Ivermectina mostraría ser una droga segura en la alta dosis propuesta, por su baja incidencia de efectos adversos y el bajo porcentaje de abandono por alguno de estos efectos adversos. – Los datos sugieren una eficacia de la Ivermectina sobre los síntomas de la enfermedad Covid-19, con un registro considerable de disminución de los diferentes síntomas durante el curso de la enfermedad. – La incidencia de hospitalizaciones y muertes se muestra considerablemente disminuida en la población que siguió el tratamiento con Ivermectina.

Tratamiento con ivermectina en Misiones

El Gobierno de Misiones inició a principios del 2021 el tratamiento con ivermectina humana, que se fabrica en el Laboratorio de Especialidades Medicinales (LEMIS), del Estado provincial. Además, las autoridades de Salud implementaron el tratamiento con plasma de pacientes recuperados y partidas de suero equino, siendo el primer distrito del país que recibió y adquierió esta herramienta terapéutica aprobada por la ANMAT .

El 5 de enero el ministro de Salud de Misiones, Oscar Alarcón firmó el documento mediante el cual la provincia autorizó suministrar ivermectina a pacientes con coronavirus.

Qué es y qué efectos causa la ivermectina

En septiembre de este año se conocieron los resultados del proyecto “Evaluación del efecto antiviral del fármaco ivermectina contra SARS-CoV-2”, a cargo de un consorcio público-privado liderado por el Dr. Alejandro Krolewiecki del Instituto de Investigaciones de Enfermedades Tropicales de la Sede regional Orán de la Universidad Nacional de Salta (UNSa).

El estudio que evalúa el efecto de ivermectina sobre la replicación de SARS-CoV-2 en pacientes con COVID-19 arrojó que la administración de ivermectina a dosis de 0,6 miligramos por kilo de peso (el triple de lo usado habitualmente) produce la eliminación más rápida y profunda del virus cuando se inicia el tratamiento en etapas tempranas de la infección (hasta 5 días desde el inicio de síntomas).

Desde ese entonces, los resultados fueron recibidos con expectativa en provincias que ya venían analizando el uso de esa droga, entre ellas Misiones, cuyo gobernador Oscar Herrera Ahuad ya en marzo había instruido los especialistas del ministerio de Salud de la Provincia y del Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMET) con sede el Puerto Iguazú que analizaran la aplicación de ivermectina para uso compasivo.

En esa oportunidad Alarcón había destacado que ivermectina es un antiparasitario barato que se fabrica en Misiones y que desde el ministerio ya están trabajando en un protocolo para la aplicación de esa droga en forma preventiva.

Antiparasitario de amplio uso en la medicina

La ivermectina es una droga antiparasitaria de amplio uso en medicina humana y veterinaria, y de acuerdo al investigador del CONICET en la Universidad Nacional de Salta, “las limitaciones del modelo in-vitro son que ignora el componente inmunológico del huésped y no toma en cuenta el balance entre concentración de droga versus la carga viral”, algo que es típico en la evaluación de la actividad antiviral de medicamentos en Infecciones Respiratorias Agudas como el COVID-19 y la influenza.

En todo el país es más conocida por su uso veterinario ya que es el principio activo del antiparasitario de marca Ivomec, el de más amplio uso en ganadería. Desde el laboratorio que lo elabora salieron a aclarar que su producto es de uso veterinario y que puede causar efectos negativos a la salud si se lo suministra a humanos.

Estudio argentino sobre ivermectina

Hay opciones antivirales limitadas para el tratamiento de pacientes con COVID-19. La ivermectina (IVM), una lactona macrocíclica con un amplio espectro antiparasitario y que Misiones a implementado como una de las herramientas terapéuticas, ha mostrado una potente actividad contra el SARS-CoV-2 in vitro, según un estudio realizado en la Argentina que se publicó en la revista científica E Clinical Medicine, del grupo editor The Lancet.

La ivermectina es un producto que se conoce más por su uso veterinario. Lo descubrió el científico japonés Satoshi Omura, quién ganó el Premio Nobel justamente por esa tarea. Se usa en humanos en algunas indicaciones específicas como en la llamada “enfermedad de los ríos”, una parasitosis transmitida por una mosca que produce ceguera; en filariasis, sarna y pediculosis.

El papel potencial de la ivermectina contra el SARS-CoV-2 se informó por primera vez en abril de 2020 cuando un grupo australiano publicó resultados in vitro. Desde entonces, múltiples artículos de opinión y algunos estudios intentaron comprender el significado de esos resultados y la utilidad de la ivermectina en COVID-19. La mayoría de los informes observacionales sugieren una actividad potencial que necesita confirmación a través de ensayos controlados aleatorios.

Este estudio -apoyado por la subvención IP-COVID-19-625, Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, Argentina y Laboratorio ELEA / Phoenix– tuvo como objetivo evaluar el efecto antiviral de la ivermectina sobre la carga viral de las secreciones respiratorias y su relación con las concentraciones plasmáticas del fármaco.

Se trató de una prueba para evaluar la actividad antiviral de IVM en dosis altas en 45 pacientes hospitalizados con COVID-19 aleatorizados en una proporción de 2: 1 al estándar de atención más IVM oral a 0 6 mg / kg / día durante 5 días versus atención estándar en 4 hospitales de Argentina.

Los pacientes elegibles eran adultos con infección por SARS-CoV-2 confirmada por RT-PCR dentro de los 5 días posteriores al inicio de los síntomas. El criterio de valoración principal fue la diferencia en la carga viral en las secreciones respiratorias entre el inicio y el día 5, mediante RT-PCR cuantitativa. Se midieron las concentraciones de IVM en plasma.

Se reclutaron 45 participantes entre el 18 de mayo y el 9 de septiembre de 2020. No hubo diferencias en la reducción de la carga viral entre los grupos, pero se encontró una diferencia significativa en los pacientes con niveles de IVM en plasma medianos más altos (72% IQR 59 –77) versus controles no tratados (42% IQR 31-73) (p = 0,004). Los niveles medios de concentración plasmática de ivermectina se correlacionaron con la tasa de desintegración viral (r: 0 · 47, p = 0 · 02). Los eventos adversos fueron similares entre los grupos. No se observaron diferencias en la evolución clínica el día 7 y el día 30 entre los grupos.

Se identificó una actividad antiviral dependiente de la concentración de la ivermectina oral en dosis altas en un régimen de dosificación que fue bien tolerado. Sin embargo, los investigadores aseguraron que se necesitan grandes ensayos con criterios de valoración clínicos para determinar la utilidad clínica de IVM en COVID-19.

“Nuestro estudio aporta evidencia de la actividad antiviral de la ivermectina contra el SARS-CoV-2 en pacientes con COVID-19 a través de un ensayo clínico aleatorizado, controlado y cegado al evaluador de resultados con análisis innovadores”, escriben los investigadores. “El uso de un grupo de control no tratado destaca la necesidad de ensayos controlados y sobre la dinámica de la carga viral en la historia natural de COVID-19”.

“Se identificó un efecto antiviral dependiente de la concentración de la ivermectina en COVID-19, con reducciones significativas en la carga viral del SARS-CoV-2 en las secreciones respiratorias entre los pacientes que alcanzaron una alta concentración de ivermectina sistémica en comparación con los controles no tratados”, concluyeron. “Estos resultados, que no mostraron toxicidad relacionada con el uso de ivermectina en dosis altas, proporcionan evidencia del efecto antiviral y respaldan el diseño de ensayos para investigar las implicaciones clínicas de nuestros hallazgos. También se justifica una mayor exploración de los factores implicados en la biodisponibilidad oral de la ivermectina”.

Por el momento, el fármaco ivermectina -que no está aprobado por la ANMAT- solo debe ser administrado dentro de ensayos clínicos sobre COVID-19 hasta que haya más pruebas, según recomendó la Organización Mundial de la Salud después de hacer la revisión de los estudios publicados. En América Latina, ya hay ciudades y profesionales médicos que indican al fármaco para pacientes con coronavirus. Pero la agencia sanitaria consideró que aún faltan más pruebas sobre su eficacia y su seguridad.

Expertos de OMS revisaron los datos agrupados de 16 ensayos controlados aleatorios (con un total de 2407 participantes), que incluían tanto a pacientes internos como externos con COVID-19. Determinaron que la evidencia sobre si la ivermectina reduce la mortalidad, la necesidad de ventilación mecánica, la necesidad de ingreso hospitalario y el tiempo hasta la mejora clínica en los pacientes con COVID-19 es de “muy baja certeza”, por los pequeños tamaños y las limitaciones metodológicas de los datos de los ensayos

Además, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) desaconsejó hace unos meses la utilización del antiparasitario ivermectina en la prevención o el tratamiento del coronavirus por fuera de ensayos clínicos controlados. La EMA concluyó que “los datos disponibles no apoyan su uso para el COVID-19 por fuera de ensayos clínicos”, informó la agencia con sede en Ámsterdam en un comunicado. “Otros estudios son necesarios para sacar conclusiones sobre la eficacia y la inocuidad del producto en la prevención y el tratamiento del COVID-19.

(Con información de Infobae)

