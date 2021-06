“Quiero vivir y disfrutan del mundo Boca”, manifestó el posadeño Esteban Rolón

Tras su arribo a Boca Juniors, Esteban Rolón manifestó felicidad por vestir los colores azul y oro. En ese contexto, el volante posadeño firmó contrato hasta el 2025.

Sobre su arribo, Rolón manifestó “se hizo largo, pero estoy contento. Para matar la ansiedad tomé mucho mate, gracias a Dios vino mi familia de Misiones y me acompañó, realmente todavía no caigo. Me pone muy feliz, tanto por mí como por la gente que me rodea”.

Consultado por sus deseos, el volante afirmó “por un lado estoy contento porque terminó todo esto, ahora estoy ansioso. Estoy muy contento por mi familia y por la gente que me rodea».

Luego, el exjugador de Huracán le dejó un mensaje a la gente de Boca “agradecerles por el cariño. Me demostraron que querían que esté con ellos, quiero darles tranquilidad porque sé la responsabilidad que significa vestir esta camiseta. Lo siento así y lo voy a demostrar”.

Por último, el nuevo refuerzo valoró las charlas que tuvo con el Consejo de Fútbol señaló “hablé con Raúl y Jorge sí, me contaron sus vivencias vistiendo esta camiseta, ahora quiero empezar a vivirla. Por ahora no caigo, pero espero disfrutarlo tanto como ellos”.

De este modo, el posadeño formado en las inferiores de Guaraní Antonio Franco jugará hasta el 2025 en el equipo de Miguel Angel Russo.

Del barrio El Tajamar a la Boca: el posadeño Esteban Rolón es el nuevo refuerzo del Xeneize https://t.co/SOIIE4vapl — misionesonline.net (@misionesonline) June 15, 2021

AR-EP