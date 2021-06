El Gobierno avanza en las negociaciones por vacunas contra el Covid-19 con laboratorios de EEUU

El jefe de Gabinete aseguró que avanzan las negociaciones por vacunas pero con la condición de que estén dispuestos a «adaptar el contrato a la normativa» vigente en Argentina.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aseguró que el Gobierno nacional está «avanzando en diferentes negociaciones» con laboratorios estadounidenses productores de vacunas contra el coronavirus, con la condición de que estén dispuestos a «adaptar el contrato a la normativa» vigente en Argentina.

“Nosotros venimos avanzando en diferentes negociaciones. Hace meses estamos trabajando con los laboratorios estadounidenses para tratar de destrabar las cuestiones normativas y ningún funcionario argentino se levantó de una mesa, ni se fue de ninguna negociación. Pero si fuera hoy, no se puede”, dijo el jefe de Gabinete de ministros en una entrevista que publica hoy Página/12.

En ese sentido, el funcionario dejó claro que en las negociaciones no se pierde de vista que los laboratorios deben “adaptar el contrato a la normativa argentina” para que «esas dosis puedan ser utilizadas en el país».

En el marco de la llegada de un nuevo envío desde Estados Unidos de 1.139.000 dosis de la vacuna desarrollada por el laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford, producidas por la empresa mAbxience en la provincia de Buenos Aires, Cafiero aclaró la situación respecto a las vacunas que la administración del presidente estaodunidense Joe Biden donará a diferentes países del mundo.

Sobre las vacunas que donará EEUU

Dijo que “para que esas vacunas puedan estar en Argentina necesitamos un contrato con los laboratorios que las producen» y que las vacunas de laboratorios como Pfizer “no se pueden” acceder con el marco legal del Fondo Covax.

Cafiero fue contundente al explicar que el inconveniente para que lleguen esas dosis a la Argentina “no es que (el Estado nacional) no acepta”, sino que “el laboratorio no va a permitir que se apliquen las vacunas si no hay contrato con ese país y eso todavía no se ha destrabado”.

Sobre la posible compra de vacunas a Cuba, manifestó que “se viene avanzando en los registros de la vacuna dentro de la autoridad regulatoria de Argentina -ANMAT- y se sigue trabajando”.

Con la llegada de las dosis de AstraZeneca, Argentina recibió 21.806.145 dosis de las distintas vacunas contra la Covid-19 desde diciembre pasado, cuando el Gobierno nacional puso en marcha el Plan Estratégico de Vacunación contra el coronavirus.

Además, entre hoy y el miércoles llegarán desde China otros dos millones de dosis de la vacuna del laboratorio Sinopharm transportadas en dos vuelos especiales de Aerolíneas Argentinas y otro vuelo comercial de Qatar Airways.

Según los datos del Monitor Público de Vacunación, el registro online que muestra en tiempo real el operativo de inmunización en todo el territorio argentino, hasta esta mañana fueron distribuidas en todas las jurisdicciones 20.630.190 vacunas, de las cuales fueron aplicadas 18.198.899; mientras que 14.504.810 personas recibieron la primera dosis y 3.694.089 ya cuentan con el esquema completo de dos dosis.

Télam

AV-CP+EP