Turismo Pista: Tomas Sniechowski sumó importantes puntos pensando en el campeonato 

Tomas Sniechowski llegó séptimo en la cuarta final del año de la Clase 3 del Turismo Pista que se disputó en Buenos Aires.

El misionero partió octavo sobre el Ford Fiesta Kinetic que alista el Benincasa Racing, tuvo una buena movida inicial donde logró dar cuenta de dos rivales, luego por diferentes situaciones de carrera perdió algunos lugares sumado a la puesta a punto del chasis y algunas cuestiones con la selectora no pudo seguir el trencito pero se cuido, haciendo una competencia inteligente, pensando en sumar.

Adelante, Lucas Petracchini se llevó el triunfo escoltado por Renzo Cerretti y Andres D’Amico. Cuarto Jontahan Baldinelli y quinto Pablo Vuyovich. Mas atras completaron la carrera, Thiago Martinez, Tomas Sniechowski, Luigi Melli, Juan Pablo Urrutia y Francisco Coltrinari.

El campeonato tiene como líder a Cerretti con unidades, segundo MArtinez con 69, tercero Petracchini con 67, Vuyovich y Bulich con 63. Mientras que Sniechowski marcha sexto con 57.

La quinta cita de la temporada se disputará en julio pero aún resta definir fecha y escenario.

“Largué muy bien pase a los 2 que tenía adelante, hubo roces de carrera me pude acomodar pero después perdí la posición. Erre el cambio, no se si por un problema en la selectora, en vez de entrar la tercera entraba la quinta y la puesta a punto complico un poco más el panorama ya que antes de largar pedí que me saque un poco más la cola quedó muy suelto. Lo importante es que llegamos, pudimos sumar y nos volvimos a prender en el campeonato. Espero que la próxima podamos sumar más fuerte”, cerró el misionero

AR-EP