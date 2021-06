El gobernador Oscar Herrera Ahuad anunció la construcción del nuevo hospital de Candelaria

En el marco del Día de la Bandera, en Candelaria, el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, anunció la construcción del nuevo hospital para la antigua capital misionera e invitó a la población a vacunarse para combatir a la pandemia. “La salud debe seguir creciendo y se debe seguir desarrollando. La igualdad de oportunidades debe estar dada para todos y no solo concentrada en pocos lugares”, expresó el mandatario provincial.

El gobernador Oscar Herrera Ahuad comparó la labor del ejército de Manuel Belgrano con el incansable trabajo del personal de salud de la provincia de Misiones. En ese sentido, expresó citó al prócer y mencionó “la igualdad debe ser para todos”.

Desde las 9, el gobernador Oscar Herrera Ahuad encabezó el acto, acompañado entre otros por el intendente Carlos Flores, el vicegobernador Carlos Arce, los ministros de gobierno, desarrollo social y acción cooperativa: Marcelo Pérez y Benilda Dammer y Karina Aguirre respectivamente. También asistió el diputado provincial Martín Cesino, el presidente del CGE Misiones Alberto Galarza. Además de concejales locales.

En primer lugar, el mandatario provincial saludó a todos los padres misioneros en su día. A continuación expresó su deseo de que cada misionero pueda compartir el día con su padre para agradecer a quienes hayan educado desde la cuna.

Luego, expresó que hay que reconocer en los símbolos, sobre todo en la bandera, el manto que cubre a todos los argentinos haciéndonos a todos iguales.

“Manuel Belgrano tuvo un enorme compromiso con su pueblo, con su tierra y pasó por acá (Candelaria) en un tiempo donde se venía posterior al 1810, donde fue parte de la junta revolucionaria y se tomó el tiempo de seguir llevando adelante las ideas revolucionarias para nuestros pueblos. Algunos historiadores dicen que fue en octubre/noviembre de 1810, que viniendo por Ituzaingó, pasando por Posadas y atravesando el arroyo Garupá llegó a Candelaria y en todo ese camino fue juntado voluntarios para su ejército. Concentrarse acá y luego pasar al Paraguay”, recordó Oscar Herrera.

A continuación, el gobernador mencionó que “en su concesión estaba la libertad de los pueblo, cruzar al Paraguay para llevar la idea revolucionaria más que para combatir, su idea no estaba en la lucha, en la guerra en el tiro en la bala. Su idea estaba en llegar a los diferentes lugares y decir -ustedes deben generar su propia revolución para ser un pueblo libre- y así fue”

Seguidamente, rememoró que “más allá de su incursión por Paraguay, de su derrota en Paraguay queda sembrado en todo ese ámbito la idea revolucionaria que se plasma un tiempo después”.

Es por eso que, el gobernador destacó la importancia y el apego a los valores que tenemos como sociedad. “En este lugar comienza a escribir algo tan importante como la proclama que va ser la base de la formación en letras, en palabras y en capítulos de nuestra constitución nacional, nada más y nada menos que acá en Candelaria.



“Aquí en este mismo lugar escribe de puño y letra que tanto los guaraníes, los criollos y los españos en esta tierra gozaban de los mismos derechos y el mismo acceso a cada una de sus actividades. Parece un detalle menor pero es algo tan importante y fundacional en los derechos de los argentinos y de nuestras comunidades”, dijo.

A su vez, el gobernador comparó la labor del ejército de Manuel Belgrano con el incansable trabajo del personal de salud de la provincia de Misiones. “Belgrano enfrentaba ejércitos y una guerra, nosotros enfrentamos otras dificultades no por ello menores que la de 1810-1811. Por eso quiero destacar el trabajo y la tarea de nuestro personal de salud en toda la provincia de Misiones”, dijo.

“Hemos logrado como provincia equilibrarnos, atravesar un tiempo difícil, hoy con más expectativas con las vacunas, con las posibilidades terapéuticas que cada vez son más nuestra provincia, con la ampliación del sistema de salud que seguirán y quedarán para todos los misioneros”, manifestó

A continuación, Oscar Herrera Ahuad manifestó al intendente Carlos Flores que continuarán con los proyectos trazados para la localidad. “Candelaria va tener su nuevo hospital porque debe ser así, porque la salud debe seguir creciendo”, anunció.

“La pandemia no terminó, el virus está todavía y circula entre nosotros, pero lo más importante que debemos tener los misioneros es responsabilidad sanitaria traducido en una sola palabra que es solidaridad. Si yo me cuido, cuido a los demás, si yo me vacuno cuido a los demás”, señaló el gobernador.

Por último, el gobernador Oscar Herrera Ahuad pidió a toda la población que esté dentro de plan de vacunación que se acerque a los vacunatorios y se vacunen para así evitar la circulación comunitaria.

AR-EP