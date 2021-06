Te recomendamos 3 series para que las mires en el fin de semana

Ya llega el fin de semana y desde Misiones Online te recomendamos 3 series para que puedas disfrutar y relajarte sin moverte de tu casa.

Este fin de semana, la provincia de Misiones tendrá temperaturas bajas de hasta 9 grados centígrados, y por ende, recomendaremos tres series, con el fin de que uno se pueda despejar del trabajo y del estudio. Las mismas son: Lupin, Dead to Me y Loki.

Lupin

Con respecto a Lupin francesa original de Netflix que se volvió famosa con la primera temporada. La trama de esta serie gira en torno a Assane Diop, un ladrón escurridizo fanático de la historieta de las aventuras de Arsene Lupin. El personaje principal busca vengar la muerte de su padre a causa del poderoso patriarca de una rica familia. Años después de una trágica injusticia, Assane se propone ajustar cuentas -y una deuda- robando un collar de diamantes, pero las cosas no salen según lo previsto.

Lupin cuenta con dos temporadas de 5 capítulos cada una, con una aproximación de 45 minutos de duración. La serie está dirigida por George Kay y protagonizada por Omar Sy.

Dead to Me

Dead to Me (Muertos para Mí) es una serie original de Netflix de comedia negra. Está protagonizada por Christina Applegate y Linda Cardellini. La trama cuenta la historia de una viuda impulsiva (Applegate) que busca a la persona que atropelló a su esposo y se dio a la fuga. En un grupo de ayuda social, se hace amiga de una excéntrica optimista (Cardellini) que no es quien parece ser.

Sin dudas es una serie muy entretenida en la que te vas a reír mucho. El trabajo de las dos protagonistas es excelente personificando a la perfección a las personajes dando un tono adecuado de humor y a su vez, poniendo en todo momento una esencia dramática que se potencia en situaciones concretas generando peso a la trama.

La serie cuenta con dos temporadas de 10 capítulos cada una. Netflix confirmó una tercera temporada para cerrar la historia de estas dos amigas. Debido al Covid-19, la producción se retrasó y por ende, no tiene fecha de estreno.

Loki

Loki es una serie original de Disney que sigue la historia del mítico villano de Thor ampliando el Universo Marvel. La trama gira entorno Loki conocido como el Dios del Engaño y los amantes de Marvel podrán apreciar sus viajes en el tiempo.

La última vez que se le vio en acción a Loki fue en ‘Vengadores: Endgame’ quedándose con el Teseracto y desapareciendo de su tiempo porque, al parecer, el Teseracto no solo sirve para viajar por el espacio, sino también por el tiempo. En una de las primeras imágenes filtradas de la serie podíamos ver a Loki en plenos años 70 (lo sabemos gracias a que, en el fondo, se ve un cine donde estrenan ‘Tiburón’). Lo que no sabemos aún es lo que hará Loki, cómo afectará a la historia de la humanidad, y qué otros personajes aparecerán en la serie.

La serie, que se puede visualizar a través de la plataforma de Disney Plus, cuenta con seis capítulos con una duración aproximada de 40 a 50 minutos.

¿Con cuál de las recomendaciones te quedás?

#InformaciónGeneral Luego de un año y medio sin poder trabajar, organizadores de eventos piden retomar su actividadhttps://t.co/o25OIOSEU4 pic.twitter.com/0iDcEgrj3f — misionesonline.net (@misionesonline) June 18, 2021

IR-EP