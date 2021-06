Mirta Chemes aseguró que el sistema de Bimodalidad de educación en Misiones está presentando buenos resultados

La secretaria General de la Unión de Docentes Argentinos de la filial en Misiones (UDA), Mirta Chemes, afirmó que debido a la Bimodalidad al que se adaptó el sistema de educación en Misiones, se logró mantener las aulas abiertas con el sistema de burbujas y que el mismo presentó buenos resultados en este primer cuatrimestre de clases pese a la pandemia de coronavirus.

Mirta Chemes – Radio Tupá Mbaé

Además, contó que en el caso de que se presenten casos de Covid-19 las medidas que se toman refieren al aislamiento de la burbuja que presente el caso ya sea de parte de los docentes o de los alumnos.

Respecto del calendario escolar por la confirmación de las vacaciones de invierno, Chemes precisó que el mismo fue aprobado de manera consensuada por parte de todos los sindicatos y los docentes que integran los mismos y que no debieron realizar modificaciones. “En lo que refiere a este primer cuatrimestre nos fue muy bien por lo que no nos vimos en la necesidad de tener que modificar el calendario escolar”, afirmó.

Evaluaciones Aprender

Sobre su visión respecto de las evaluaciones Aprender, Mirta Chemes dijo que “en esta oportunidad, cuando se hablan de evaluaciones estandarizadas no estamos de acuerdo debido a que no muestran no muestra una realidad verdadera ya que no es lo mismo evaluar en Capital Federal que en Misiones. Si las mismas tienen un criterio contextualizado, sí nos pueden dar datos certeros, pero no es el caso ya que son estandarizados, por lo que los resultados no van a estar medidos en un mismo parámetro”.

En ese sentido señaló que “cuando se habla de este tipo de evaluaciones, se deben plantear al inicio del ciclo escolar para saber con anticipación qué temas se evaluarán, para qué y qué buscaremos con estos datos. Pero si a mitad de año nos confirman que se van a realizar este tipo de evaluaciones ya no tiene sentido porque debemos saber qué queremos medir y qué vamos a buscar con esos resultados”, dijo.

Según Chemes, realizar estas evaluaciones Aprender en este contexto sería “cumplir con un estado de formalidad” y en el caso de que las mismas se realicen, deben hacerse “de manera contextualizada y que la información sea enviada con tiempo”.

Por su parte, el presidente del Consejo General de Educación de Misiones (CGE), Alberto Galarza dijo que se debe tener en cuenta la situación en que se produjo la educación el año pasado para adecuar estas pruebas al contexto de la pandemia. “Si medimos con los mismos parámetros vamos a obtener resultados catastróficos que son producto de la pandemia”, resaltó Galarza. De todas maneras, destacó la importancia de tener evidencias acerca de la educación y la necesidad de “repensar nuevas definiciones acerca de cómo evaluar en tiempos de pandemia”.

En relación con el trabajo que están realizando los funcionarios educativos, la secretaria general de UDA Misiones comentó que tanto los sindicatos como el CGE, reciben inquietudes y propuestas de parte de los docentes para resolver los problemas que se presentan a diario, principalmente los de conectividad, los que refieren a las infraestructuras escolares y la falta de personal de servicio, “También nos dan idea de cómo mejorar la plataforma Guacurarí, que es una herramienta fundamental que dispuso el sistema educativo misionero para continuar con la enseñanza en medio de la pandemia por el coronavirus”.

Capacitaciones para docentes

La ministra de Trabajo y Empleo de Misiones, Silvana Giménez, mantuvo una reunión de trabajo con Mirta Chemes, secretaria general de la Unión Docente Argentina (UDA) Seccional Misiones para definir los detalles para las capacitaciones que brindarán de manera conjunta a los docentes.

Para la realización de las capacitaciones, el Ministerio de Trabajo y Empleo, el Observatorio de Violencia Laboral y la Unión Docente Argentina firmarán un convenio de cooperación en los próximos días.

La disertación será sobre temáticas referidas a la violencia en el ámbito laboral, el protocolo de salud en el trabajo, y el abordaje de la higiene y seguridad en el trabajo.

En la oportunidad, Chemes destacó la importancia de los protocolos de salud en las escuelas que permitieron retomar la presencialidad y el semáforo verde en educación. También celebró el vínculo con los alumnos mediante la aplicación del sistema bimodal en Misiones.

ZF-A