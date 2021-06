Ley de Talles: a 18 meses de su sanción continúa sin aplicarse

En el marco de la reglamentación de la Ley de Talles, Misiones Online invitó a la activista Carla Maciel para hablar sobre la importancia de difundir y fomentar cuerpos reales y dejar atrás los estándares de belleza impuestos por la industria de la moda que discriminan y excluyen.

Una deuda postergada que significa la inclusión y aceptación de una enorme mayoría, pero que sobre todo rompe con los estereotipos de cuerpos perfectos con medidas estándares insalubres responsables del desarrollo de enfermedades que terminaron con la vida de miles de personas a lo largo de la historia.

Estandarizar los cuerpos en small, medium y large – pequeño, mediano y largo – provocó en la sociedad la concepción de cómo tienen que ser las medidas de cada uno, que dista mucho de la realidad, aún más en sociedades como la nuestra donde no existe una tabla de talles propia y los parámetros utilizados para confeccionar prendas están basados en las medidas de sociedades de otros países.

Después de una lucha por veinte años, debido la dificultad de muchas personas para poder vestirse y el impulso de consumidores y organizaciones que luchaban contra la estandarización de los cuerpos, la Argentina sancionó en noviembre del 2019 la Ley 27.521, sin embargo la misma se reglamentó recién el nueve de este mes y, por supuesto, sigue sin aplicarse.

La activista Carla Maciel planteó en este marco que «que se haya reglamentado la ley significa un gran paso, pensemos que antes no teníamos nada. Ahora tenemos que tener paciencia porque esto no pasa de un día para el otro y los cambios van a ser muy paulatinos«.

La Ley de Talles prevé un Sistema Único Normalizado de Identificación de Talles de indumentaria de todo el país y que rige tanto para marcas nacionales como importadas.

Por otra parte excluye de la normativa a lo denominado alta costura, diseños de autor, confecciones a medida y a pedido; accesorios e indumentaria de trabajo.

Además considera un acto discriminatorio “cualquier práctica abusiva, vejatoria o estigmatizante referida al aspecto físico, género, orientación sexual, identidad de género u otras características de consumidores y consumidoras».

«Es muy difícil ir a comprar ropa y no sentirte mal porque ya sabes de antemano que no vas a conseguir nada y que además te van a tratar mal. La ley justamente apela a esto, al buen trato«, afirma Maciel.

En relación a lo sancionado por el Congreso, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) será el encargado de confeccionar el estudio antropométrico mediante el cual se van a establecer esas medidas corporales estandarizadas, y tendrá que resolverlo en 240 días. Si la pandemia no aplaza los tiempos.

En relación al tema la joven activista subrayó que «vestirse es un derecho y si no te podes vestir te están discriminando. Hay gente que no se puede vestir y es importante que seamos más empáticos con el otro«.

Ley de Talles: «Existen personas que no se puede vestir, si no tenes la posibilidad de elegir no podes empoderarte, porque solo podemos tomar decisiones ante la posibilidad de elegir».

En relación a las medidas que están hoy disponibles en el mercado textil Maciel remarcó que «no tenemos talles en la Argentina y nos regimos por tablas de otro pais, así que valoremos esa posibilidad de poder contar con talles reales que nos representan».

Para que la ley se traslade a la realidad lo primero que hay que hacer es contar con la tabla de talles, que resulta del estudio antropométrico a cargo del INTI, pero está frenado por la pandemia de coronavirus.

Para poder generar una tabla de medidas reales se debe realizar un estudio antropométrico de la sociedad argentina, ya que en la actualidad en el país se consideran parámetros de otras sociedades, como por ejemplo las europeas.

El INTI viene trabajando en ese registro desde el 2014 y se tendrá que actualizar, al igual que los censos poblacionales, cada diez años. Además se tendrán en cuenta factores como cambios alimenticios, movidas migratorias y avances generacionales.

Para el estudio se necesita una muestra de entre doce mil y quince mil personas que representan a sociedades de todo el país, pero hasta el momento se completó menos de la mitad, a pesar de que la ley plantea, en su artículo 4ª, que el estudio debe realizarse dentro del período de un año a partir de su sanción.

En los últimos días se determinó un plazo de 240 días lo que le daría al INTI plazo hasta febrero del 2022, si el contexto sanitario lo permite y no hay nuevas prórrogas por las restricciones.

Después de eso vendrá la etapa de implementación que conlleva una enorme logística y modificaciones de los sectores productivos textiles, por lo que se considera que recién se podrá ver en los comercios durante el 2023. En el mejor de los panoramas.

En este marco Maciel, quien también es modelo plus size, cuenta como trabaja a través de las plataformas «en redes trato de bajar información importante y concientizar que como consumidores tenemos el poder de elegir a quien le vamos a dar nuestra plata, a quien vamos a apoyar. Si yo le compro a una persona que no tiene talles y que encima me trata mal no estoy ayudando a la causa».

«Mi primer clic fue empezar a cambiar el contenido que consumo. Deje de seguir cuentas que no me representaban y deje de anhelar eso. Una amiga me dijo que el ojo se te acostumbra y yo creo que es así«, destacó Maciel.

Otro tema que trajo al debate Maciel fue el tamaño de los probadores en los comercios «Los probadores de los locales no son inclusivos desde ningún punto, si por ejemplo usas silla de ruedas en Posadas no podes entrar a ningún probador. Con la ley se va a poder denunciar estos actos discriminatorios ante defensa al consumidor y ante el INADI».

En Misiones la temática no es ajena, actualmente la Diputada Silvia Rojas lleva adelante un proyecto de ley que adhiere a la Ley Nacional N° 27.521.

VN-EP