Incendio de una vivienda en Posadas: los menores se encuentran bajo la custodia de su padre

El incendio de una vivienda en Posadas se produjo el pasado lunes en horas del mediodía. En el lugar residen ocho menores, seis de ellos se encontraban al momento del siniestro. Ahora, todos se encuentran bajo custodia de su padre.

Los menores afortunadamente resultaron ilesos. La madre y el padre se encontraban ausentes al momento del incendio. La primera estaba internada en el Hospital Ramón Madariaga, debido a que estaba por dar a luz a su noveno hijo. El padre se encontraba “changueando”, según manifestó.



Una aparente historia de negligencia y abandono de los menores se destapó con este hecho, a raíz de los dichos por lo vecinos del barrio Manantial de Posadas. Hoy, los niños se encuentran bajo la custodia de su padre, mientras la madre permanece internada debido a que padece COVID-19.

En diálogo con Misiones Online, el padre de los jovencitos, José Luis Pereyra comentó que: “los chicos se encuentran todos conmigo. Mis chicos pasaron la noche en la casa del vecino de atrás”

Muchos dichos hubieran acerca del total de hijos de la pareja, pero el padre confirmo que son nuevo los menores que se encuentran bajo su custodia. “Tengo nueve criaturas, el más grande está durmiendo conmigo, que tiene 16 años”.

En cuanto a su esposa, la misma se encontraba en el Hospital en simultáneo al incendio, a punto de dar a luz a su noveno hijo. Por razones de test positivo de coronavirus la misma continua en el nosocomio, por cuestiones de protocolo. “Mi esposa aún no pude salir del hospital, hasta que no tenga la casa hecha no la puedo traer porque está aislada. Le dio positivo de covid. El bebé esta con ella”.

Durante el incendio del pasado lunes, los menores resultaron ilesos, sin lesiones ni quemaduras, siendo rescatados los mismos por vecinos del barrio, quienes además dieron aviso al CIO 911. En conjunto lograron rescatar a los niños del incendio que consumió casi por completo la vivienda. “Los chicos gracias a dios están todos bien de salud. Los vecinos me están ayudando, apoyando” hizo referencia.

Por último, en cuanto a los dichos de Silvia Sotelo, tía de los menores, que manifestó que el padre “es un mentiroso” y también lo acusó de abusar sexualmente hacia uno de sus hijos, Pereyra explicó: “yo no tengo contacto con ningún pariente de mi señora. Nunca me dieron una mano, no nos ayudaron. Desconozco lo que ella diga, no es nada cierto. Es todo una gran mentira.

SH-EP