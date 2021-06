El sector turístico de la Zona Centro de Misiones para estas vacaciones de invierno apuntan al turismo interno, teniendo en cuenta que fueron los misioneros quienes motorizaron el rubro durante la temporada de pandemia con restricciones atenuadas.

Ernesto Martins- FM Santa María de las Misiones

Ernesto Martins, presidente de la Cámara de Turismo de las Sierras Centrales de Misiones, afirmó que actualmente el turismo interno motoriza al sector en la Zona Centro de la provincia. De esta manera, son los misioneros, principalmente los posadeños, quienes realizan sus reservas cada fin de semana en los emprendimientos turísticos de la zona.

En cuanto a este fin de semana largo, el empresario indicó que debido a la incertidumbre del ultimo feriado, los turistas esta vez dudaron en realizar sus reservas.

Asimismo, Martins dejó en claro que debido a las restricciones, no hay expectativas a nivel nacional para la temporada de invierno.

Por otra parte, aseguró que desde la Cámara de Turismo que encabeza se realizó un relevamiento de la temporada inmediatamente después de la apertura selectiva que se hizo en la zona en etapa de post cuarentena estricta por la pandemia de coronavirus. Dicho relevamiento reveló que nunca se habilitó un protocolo por un caso de covid, tanto en los pasajeros como en los empleados de los establecimientos turísticos, lo que indicaría que los protocolos sanitarios se aplican como corresponde.

En este sentido, el empresario comentó que a un mes del cierre total durante el 2020, desde la Cámara comenzaron inmediatamente a trabajar en un protocolo que resultara fácil y maniobrable, lo que no resultó difícil teniendo en cuenta que generalmente en los predios de la zona las cabañas están distanciadas entre sí.

Si bien esto genera confianza tanto en los turistas como en los empleados, Martins resaltó que el protocolo debe continuar aplicándose estrictamente a pesar de la ausencia de casos.

Termas de la Selva fuera de servicio

En el marco de la reunión de las autoridades del sector con los prestadores de turismo en Oberá y en la Región de las Sierras Centrales llevada a cabo el pasado jueves, se trató la situación de las Termas de la Selva, que actualmente están fuera de servicio.

En relación a este tema, Martins manifestó que la mayor parte de los emprendimientos turísticos de la zona giran en torno a las Termas, ya que se trata de un generativo de inversiones en el sector privado.

Tras un largo periodo de expectativas en los emprendedores del sector ante la falta de agua caliente en las Termas, desde el Municipio finalmente afirmaron que la reparación del pozo donde se genera el problema implica una inversión de aproximadamente 40 millones de pesos.

El problema estaría relacionado a un presunto desprendimiento de piedra en el interior del pozo de mas de 1.200 metros de profundidad, afectando al normal suministro de agua hacia la superficie y por ende el funcionamiento de bombas y motores, que fueron dañados por esta circunstancia.

Durante la reunión de este jueves, el intendente de Oberá, Carlos Fernández, brindó una detallada descripción de las alternativas analizadas, todas ellas de costos económicos altísimos que excederían las posibilidades financieras del Municipio.

“Somos administradores de fondos públicos, que no nos pertenecen, que siempre son escasos, y en el contexto sanitario y social de la actualidad, debo decirles claramente, con mucho pesar pero con absoluta responsabilidad que las prioridades del Municipio pasan por temas de mayor urgencia e importancia que Termas de la Selva”.

Fernández explicó que el estado del pozo necesita de un diagnóstico certero, para lo cual debe realizarse estudios de carácter geológico. Dos estudios trataron hasta el momento arribar a ese diagnóstico, pero en ambos intentos las cámaras, por la profundidad y las presiones, se vieron dañadas, y no se pudo cumplir con el cometido.

A partir de allí se abrieron las siguientes alternativas:

-Una empresa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que ofrece venir a estudiar el pozo, cotizó por el trabajo, en su momento, 30.000 dólares más IVA, y no acepta otro pago que no sea en esa moneda. La primera dificultad es que el Municipio, por normativas vigentes, no puede contratar en dólares, debe hacerlo en pesos. Y aún cuando pudiera hacerlo en pesos, el costo es una enormidad para el presupuesto obereño.

-Otra opción se consultó con la misma empresa que perforó el pozo termal de Dos de Mayo, que está radicada en Mendoza. En ese caso la propuesta de los mendocinos, cotizada 4 meses atrás, consiste en una reperforación con encamisado de los 1.200 metros de profundidad del pozo, con un costo inicial de 40 millones de pesos.

En este contexto, Fernández dijo que es un tema de análisis conjunto entre Municipio y Provincia, para abordar decisiones que permitan solucionar el tema y poder tener los recursos para financiar esa solución.

Sin embargo, fue claro para el corto y mediano plazo: “Hoy el pozo no va a funcionar y no va a estar en funcionamiento en los próximos meses. No tengo fecha: es imposible aventurar una fecha si no hacemos el estudio y no sabemos qué hay que hacer en el pozo”.

Martins se mostró preocupado por esta situación, teniendo en cuenta que no hay respuestas claras por parte de las autoridades y mientras tanto, quienes invirtieron en emprendimientos turísticos y gastronómicos de la zona continúan en la incertidumbre.

CR-A