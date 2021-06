El descargo de Thelma Fardin tras la difusión de un peritaje psiquiátrico a Juan Darthés

La actriz aseguró que en los estudios que le realizaron a ella «hay pruebas más que suficientes para acusarlo».

Este jueves se dieron a conocer los resultados de la pericia psicológica que se le realizó a Juan Darthés en 2018 en el marco de las investigaciones por la denuncia de abuso sexual realizada por Thelma Fardín. La actriz denunció que fue abusada sexualmente por el actor cuando ella era menor de edad y ambos compartían el elenco de la tira Patito Feo.

Según explicaron en LAM, al momento de realizar las entrevistas, a Darthés se lo vio «ansioso, con palpitaciones y miedo al exterior, con dificultad para movilizarse por el barrio». Además, «pidió ayuda terapéutica para él y su familia. No tiene manifestaciones de odio o agresividad. Es empático con su entorno y familia. No se notan intentos de manipulación. Se lo ve depresivo y ansioso».

«Los relatos sobre las denuncias de abuso de público conocimiento son con voz entrecortada, por momentos con manifiesto dolor psíquico. Presenta llanto en dos oportunidades. No manifiesta acciones suicidas, sí quiere defenderse», agregaron.

Luego de que se difundiera esta información, Fardín realizó un descargo a través de su cuenta de Instagram en el que explicó que no se sintió cómoda con cómo los medios de comunicación trataron este tema. Además, denunció que la Justicia funciona de forma «patriarcal».

«Hasta acá, a mi victimario no le hicieron ni una pericia oficial por parte de la justicia. La pericia que hicieron pública y que los medios sin perspectiva de género reproducen, es una pericia de parte (dígase paga, por él y/o su defensa)», comenzó la actriz.

«A mí, como a todas las víctimas de abuso, ya me sometieron a tres pericias y todas desde los organismos oficiales (me hicieron incluso una pericia física, sí, así de revictimizante es el sistema y los medios contribuyen a que la tortura siga). Esas pericias determinaron que hay pruebas suficientes para acusarlo, con colaboración de tres Ministerios Públicos, de tres países diferentes», agregó.

Finalmente, Fardín arremetió contra los medios de comunicación: «Lxs periodistas no tienen vergüenza a la hora de revictimizarnos y poner a nuestros abusadores en el papel de pobres hombres. El patriarcarcado no se va a caer solo, por eso seguimos resistiendo. ¿Estoy cansada? Sí. Pero no estoy sola».

#Espectaculos Juan Darthés rompió el silencio en un programa de televisión de Brasil: «Finalmente podré defenderme, soy inocente» https://t.co/98MWXfrIJr pic.twitter.com/MZ2zmmcJBJ — misionesonline.net (@misionesonline) May 10, 2021

Fuente: Minuto Uno

CM-CP