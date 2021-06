Hoy se celebra el Día Internacional del Sushi: un plato milenario y popular en el mundo

Curiosidades sobre el sushi

No es solo comida cruda. Existen variantes que pueden tener alimentos crudos, alimentos cocidos o incluso vegetales.

Hay más de un tipo de sushi: en términos de proceso y producto, el sushi se prepara de diferentes maneras. Los tipos más comunes son los rollos de Nigiri y los rollos de Maki. Los nigiri son rebanadas de pescado crudo u otros ingredientes que se colocan en un trozo pequeño de arroz empapado en vinagre. Por otro lado, los rollos de Maki tienen ingredientes envueltos en nori y arroz condimentado.

No es necesario comer sushi con palillos: tradicionalmente, el sushi se agarra con las manos, se sumerge en una mezcla de salsa de soja y wasabi y se devora. El uso de palillos no es necesario, pero es más higiénico.

Los palillos se pueden usar para comer cualquier cosa: aunque no es un mandato usar palillos para comer comida japonesa -como hemos dicho-, se pueden usar para comer ramen, arroz, albóndigas, cítricos, vieiras, sashimi, atún y sushi.

La salsa de soja y el wasabi nunca deben mezclarse en la misma proporción: el wasabi es una salsa mucho más fuerte y es mejor usarla en una proporción de 1:8 con la salsa de soja. Confía en este consejo para no sobrecargar el sabor.

La cantidad de platos en el menú no es una indicación de experiencia: el sushi es un arte que pocos han dominado. Desconfía de los lugares que solo sirven rollos de sushi básicos.

El wasabi que comes probablemente no es verdadero wasabi. El wasabi real proviene de la raíz de la planta de wasabia japonica en Japón, no del rábano picante, como suele sustituirse. El poderoso sabor del wasabi proviene de químicos naturalmente antimicrobianos en la planta, el complemento perfecto para matar microbios y parásitos potenciales en los mariscos crudos.

El auténtico wasabi es caro; a veces incluso los restaurantes de sushi cobran por él. El wasabi de gama media está hecho de rábano picante y mostaza en polvo y luego se colorea de verde con tintes artificiales para parecerse al de verdad.

La esterilla de bambú que da a los rollos de sushi su forma cilíndrica se llama makisu en japonés. Mientras que los rollos de sushi son la forma más popular de sushi en Occidente, los japoneses a menudo prefieren el nigiri, un trozo de pescado presionado sobre una tira de arroz a mano.

El makizushi tiene la ventaja de permitir que otros ingredientes como la zanahoria, el pepino o el daikon agreguen una textura crujiente. El nigiri tiene la ventaja de permitir que el consumidor moje solo el lado del pescado en la salsa de soja sin destruir la forma del arroz.

El nigiri se come del revés. Los conocedores del sushi recomiendan que el nigiri, la rodaja de pescado sobre una tira de arroz, se disfruta mejor dándole la vuelta colocando el lado del pescado en la lengua.