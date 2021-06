El próximo 21 de junio se conmemora el Día Mundial contra la ELA: conocé más sobre esta enfermedad neurodegenerativa que aún no tiene cura y qué tratamientos hay en Misiones

Stephen Hawking la padeció y el senador nacional Esteban Bullrich, también. La esclerosis lateral amiotrófica, o ELA, es una enfermedad progresiva del sistema nervioso que afecta las células nerviosas en el cerebro y la médula espinal, y causa pérdida del control muscular. Por ello, en el marco del Día Mundial contra la ELA, el médico neurólogo, Carlos Antonio Barros Martínez, explicó que aunque sus efectos son irreversibles, con el tratamiento adecuado es posible mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Se la conoce como Esclerosis Lateral Amiotrófica y también llamada como enfermedad de Lou Gehrig, según publica MedlinePlus, que es el sitio web de los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos para pacientes y sus familias y amigos.

La ELA, es una enfermedad del sistema nervioso que ataca a las células nerviosas (neuronas) que están en el cerebro y la médula espinal. Estas neuronas transmiten mensajes desde el cerebro y la médula espinal hacia los músculos voluntarios, es decir los que se pueden controlar, como los de los brazos y las piernas.

Esta patología volvió a los tabloides, cuando el senador nacional Esteban Bullrich contó que la padecía.

“Es una enfermedad que afecta las neuronas motoras que son las que se encargan de dar la orden de movimiento de los músculos de nuestro cuerpo. Tenemos neuronas motoras en diferente niveles”, explicó el médico neurólogo Barros.

Imposibilitados de funcionar, los músculos gradualmente se debilitan y se gastan (atrofia) y se contraen (fasciculaciones).

Las causas de la enfermedad son aún desconocidas, sin embargo, “la edad es variable entre los 30 y 60 años, siendo un poco más común inicio de síntomas alrededor de los 40 años”.

Detectar la enfermedad no es tarea fácil y según el especialista se requiere de un trabajo articulado y cuando hay sospecha de esta patología se realiza un electromiograma.

“El electromiograma es uno de los estudios que arrojan datos que sumarían al diagnostico, pero básicamente la sospecha es clínica”.

Explicó que la electromiografía (EMG) es un procedimiento de diagnóstico que se utiliza para evaluar la salud de los músculos y las células nerviosas que los controlan (neuronas motoras).

Tomar conciencia en el Día Mundial contra la ELA

Aunque la tecnología avanza con rapidez Barros dijo que aún no se tiene una cura para vencer esta patología. No obstante, hay un tratamiento que apunta a retrasar un poco los síntomas de la enfermedad que lo logra hacer por unos meses y así como se debilitan los músculos de los brazos y piernas también pasa con aquellos que son para la deglución, hablar y mover la lengua, así como los músculos respiratorios.

Precisó que debido a este cuadro, el paciente puede sentir disnea en algún momento de la enfermedad.

Sobre las expectativas de vida, el especialista señaló que el cuadro es neurodegenerativo, hasta cierto punto va comenzando.

“Uno no puede tener la visión para saber con qué velocidad va a progresar la enfermedad. Uno puede estimar a que las complicaciones pueden aparecer a los dos años del diagnostico, antes o después, pero va a depender mucho de las complicaciones como las neumonías, la alimentación insuficiente al no poder tragar. Por eso es importante el trabajo integral”.

No obstante, Barros afirmó que «por más que en ese momento no haya otro tratamiento probado, hay muchos estudios que están en curso de fármacos que están aprobados a frenar el curso de la enfermedad y hoy en día la medicina avanza más rápido y uno no sabe si mañana dentro de un mes o varios meses habrá una cura”, explica el neurólogo quien también desempeña sus labores en el Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga.

Sobrellevando las enfermedades crónicas

En esa línea, coincide la Lic. Marcela Bareiro. MP 371, presidenta del Colegio de Psicólogos de la provincia de Misiones y directora de Centro Terapias en afirmar la importancia del abordaje integral para las enfermedades crónicas y afirmó que como profesionales le brindan herramientas para atravesar el duelo.

“La persona necesita ser abordada en todas su áreas, ¿Cómo nos vemos ante eso, antes una enfermedad que es discapacitante y progresiva, donde se pierden capacidades?, nosotros trabajamos para brindarle herramientas al paciente, primero para aceptar esta enfermedad, porque hay un duelo que cuenta con diferentes estas e ir acompañando al paciente a transitarlas”.

SPM-EP