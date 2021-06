Sedoff y Mackey buscan mediante el libro Educación, Psicología y Deporte cambiar el enfoque educativo en la práctica deportiva  

Se realizó este miércoles (16/06) a través del Facebook del Ministerio de Educación de la provincia la conversación en vivo sobre el libro Educación, Psicología y Deporte escrito por el preparador físico de Los Pumas Martín Mackey y el ministro de Educación de Misiones, Miguel Sedoff de la que participó como moderador el psicólogo deportivo Andrés Dal Lago en la que analizaron los temas del libro y comentaron cómo nació la idea del su realización a través de la experiencia de Mackey en deportes y de Sedoff en educación y pedagogía, con el aporte psicológico de Dal Lago.

Luego de comentar que fue lo que motoriza el enfoque del libro, Mackey destacó que nace del deseo de dar a los demás lo que pudo capitalizar en su experiencia como entrenador y ver cómo aplicar las nuevas tecnologías al trabajo de los entrenadores para que puedan transmitir sus conocimientos, sobre todo a los chicos que comienzan con la práctica de un deporte.

De allí que lo convocara a Sedoff por la aplicación de las nuevas tecnologías en el plano educativo aplicadas al deporte para la formación de jóvenes deportistas conectados al mundo real ofreciéndoles el manejo de una disciplina con un agregado humanístico.

Se mencionó la educación tradicional de clases de 40 minutos escuchando a uno que enseña cuando hay en la actualidad otras formas pedagógicas más interesantes y participativas con el uso de las nuevas herramientas tecnológicas que los más jóvenes manejan a la perfección, por ello en el libro se propende a lograr un cambio a través de la innovación pedagógica.

En una parte de la charla, el preparador físico de Los Pumas destacó que “lo que plantea el libro es salir de que cada entrenador es un club” como si fueran compartimientos estancos o “burbujas” dentro de la misma institución cuando “el éxito está más cerca si uno genera integración”.

Sedoff agregó que también se propone en el trabajo analizado en la charla un manual pedagógico que unifique el lenguaje con una idea del conocimiento compartido a través de un sistema y pasar de la lógica competitiva a una lógica colaborativa.

Siempre en al ámbito deportivo, también se propone trabajar con una mirada empática del otro teniendo presente que no todo el conocimiento que uno tiene es posible de transmitir mencionando el ejemplo de grandes deportistas que si no logran transmitir bien lo que saben no llegará ése conocimiento a quienes lo escuchan para lo que se propone la adopción de gestión de aprendizaje con nuevas herramientas para estimular.

Hizo hincapié Mackey en las nuevas generaciones y su forma de interactuar a través de las nuevas tecnologías y que es fundamental adaptarse a su forma de aprender y estimularlos con herramientas que ellos usan todos los días como las plataformas digitales y los videojuegos que aprenden sin un profesor que les esté enseñando.

