Pesca bajo el puente Posadas-Encarnación: “Estoy detrás de un gran dorado, sé que hay acá”

Miguel Ponte, es uno de los pescadores que los fines de semana está con su lancha bajo el puente Internacional Posadas-Encarnación. Este pescador naufragó la noche previa a las elecciones en la provincia, que por fortuna fue solo un susto. En una entrevista exclusiva con Misiones Online, contó los detalles de la pesca bajo el puente y sobre lo que ocurrió el día de su naufragio.



Con la pandemia, muchos pescadores posadeños han decidido redescubrir el río Paraná frente a Posadas. Y aseguran que en Posadas a grandes dorados y surubíes. Cada fin de semana se pueden ver alrededor de 20 lanchas que se congregan para compartir esta pasión por la pesca. “Hay muchas bogas, por ahí Pacú. La gente se junta a pescar boga y está lindo, nos conocemos entre todos, y de bote a bote nos hablamos”.

La camaradería entre los pescadores es evidente, “nos vamos diciendo con que está picando, si con maíz, con sebo, con salamín. Esta lindo y al menos por no poder ir a otro lado tenemos la opción, los pescadores, los que nos gusta de poder bajar aquí en Posadas y entretenernos y divertirnos un rato”.

Miguel Ponte resalta la hermosura de estar frente a Posadas, disfrutar de la vista y del río que estuvo mucho tiempo olvidado por los posadeños, “es un hermoso lugar y lo que pasa es que después de la represa la gente no bajo mucho más a pescar”.

Luego de las restricciones a circular, por la pandemia, la necesidad de aire libre y río para estos amantes de la pesca los llevo a lanzarse y probar en el Paraná, en muchos volvió el recuerdo de lo que habían dicho varios buzos experimentados que estuvieron en Posadas, que “hay bichos y hay bichos muy grandes. Surubíes, dorados grandes”.

“Lo que pasa es que se perdió el pescador de bajar siempre. De saber dónde están los cardúmenes o los piques y no se seba como antes. Y todos hacemos la más fácil, sabemos que abajo del puente hay boga, y pescamos boga”, afirmó el pescador.

Pesca bajo el puente: gran surubí en Villa Cabello

La pesca de grandes especímenes, (el surubí en Villa Cabello y Eldorado debajo del puente), llena de esperanzas a los pescadores de poder ser ellos los próximos en capturan un pez de esas características. “De no creer los bichos grandes que se han capturado y hay, la gente va a empezar a salir más y va haber mucha más pesca acá porque mucho tiempo tampoco se pescó entonces los peces se criaron, y se pudieron reproducir mejor, pero si acá se va a dar un buen pesquero en cualquier momento, boga hay”.

Estas noticias circulan entre los pescadores que cada fin de semana encienden sus lanchas y se dirigen debajo del puente, a disfrutar del día, y quien dice a sacar un pez de gran tamaño, “en este momento lo que se ve no son grandes. De que hay, hay muchas bogas”.

Hasta el momento los peces que salen cada fin de semana, alcanzan a pesar aproximadamente 1,200 Kg, “nosotros generalmente los medimos, son bogas de 35, 38 centímetros. Y una boga en Corrientes, es de 45 cm. A las de acá todavía les falta”.

Ponte afirmó que aquí en Posadas todavía no está muy instituida la pesca con devolución, como si ocurre en otras ciudades, los que pescan debajo del puente “en general se llevan la boga para consumir, son chicas, tienen muchas espinas, pero, se devuelve poco. Acá en Misiones la cultura de la devolución no está bien implementada. Y lo que estoy viendo es que falta más control, se devuelve poco y son bogas chicas, habría que devolverlas”.

Pesca bajo el puente: naufragio tras un brusco cambio de clima

Miguel Ponte, es el pescador que la noche del 5 de junio, previo a las elecciones naufrago frente a Posadas, tras u brusco cambio en el clima. “Estábamos pescando bogas, era de noche había pique, nosotros bajamos con 28 grados el río planchado, de repente sentimos que cambió el aire de caliente a frio levantamos las cañas, cuando fuimos a sacar el ancla, teníamos olas de 3 metros”, comenzó su relato.

“Mis compañeros querían que volvamos, nosotros bajamos generalmente en Miguel Lanús que tenemos una bajada publica y yo no les hice caso y me fui directo a la costa”, allí los pescadores debieron esperar que pase el mal tiempo y estuvieron alrededor de 7 horas. Al día siguiente fue la prefectura quien rescató la lancha del agua.

“Después un muchacho de la prefectura me dijo, ‘por suerte que no se largaron, porque no llegaban’, eran tantas las olas que había en ese momento y tanto el viento que se levantó. Que era imposible navegar”, recordó Ponte.

“Nos pegamos un hermoso susto, pero como conocemos el río estamos todos vivos. Gracias a Dios, porque fue un momento difícil, pasó todo muy rápido. Imagínate que yo tengo amigos que tienen puestos en la costanera que se les voló de la mesa un montón de cosas que, no les dio tiempo a nada. A nosotros tampoco, fueron 5 minutos cuando nos quisimos acordar tuvimos olas de 3 metros”.

Pesca bajo el puente: el río cambio mucho en Posadas

“El rio cambió mucho, si uno presta atención, a veces con poco viento uno ve la cresta de la ola, eso antes no pasaba. Generalmente el río corre para un lado, y no había esas olas. Imagínate con vientos de 30 kilómetros es un peligro, en eso hay que tener cuidado”, recordó el pescador sobre tiempos en los que los pescadores conocían el ritmo y profundidad de distintas zonas del Paraná.

También en la ciudad hay pescadores que se animan a tirar una línea desde la costa, y para Ponte, las zonas donde más se ves en el barrio “Laurel, pescan mucho desde la costa, al final de la avenida Urquiza. Pero lo mejor de todo, y donde más pique hay, porque todos vamos y cebamos es debajo del puente.

Antes de instalarse y pasar horas junto a la caña, los pescadores ceban una zona, “dejamos en el agua el maíz, por ejemplo, entonces el pez va a buscar la comida, ahí es el mejor momento para pescar”.

Pesca bajo el puente: detrás de un tigre del Paraná

La pasión de Ponte por la pesca se nota a simple vista, se emociona al contar sus anécdotas y mostrar los videos de sus capturas, ya sea en Posadas como en otras partes del país. Afirma que, “a medida que se vean casos como el del surubí, o los muchachos que sacaron el dorado en el puente, la gente se va a volcar a pescar acá. Porque aparte, hoy por hoy ir a pescar abajo, a Corrientes, es muchísimo el gasto. Estamos hablando de una pesca de 2 días más de 10 mil pesos. Y acá no se gasta eso y uno se divierte igual”.

Cada fin de semana Ponte se sube a su lancha con un objetivo, “estoy atrás de algún dorado grande que con señuelo puede salir en las inmediaciones del puente, porque sé que hay, pero todavía no lo pude encontrar”.

