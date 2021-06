18 de junio, día internacional del Sushi

Este 18 de junio se celebra el día internacional del sushi, una fecha propuesta en 2009 a través de una red social por un grupo de amantes de esta comida que, si bien no es reconocida como una celebración oficial, tuvo gran éxito a nivel mundial y año tras año invita a las personas de todo el mundo a probar y deleitarse con esta tradicional comida proveniente del sudeste asiático.

Es un plato elaborado a base de arroz aderezado con vinagre de arroz, azúcar y sal, combinado con diversos ingredientes como vegetales, pescados y mariscos. Su popularidad radica en la fusión con la gastronomía local, el mix de sabores que genera en el paladar y la selección de productos frescos. En Argentina, tiene gran cantidad de adeptos: según datos de Rappi, se realizan más de 30.000 pedidos por semana en todo el país, los viernes y sábados son los días que más se consumen y las tablas combinadas son las opciones preferidas al momento de darse un gusto.

Para Eduardo Mendez, director de Restaurantes para Rappi Cono Sur, “el sushi hace tiempo que dejó de ser una comida exótica, cada vez son más los argentinos que lo suman a sus opciones del día a día. Hay una amplia variedad en la gastronomía local, con identidad propia y propuestas novedosas para todos los públicos. En Rappi contamos con más de 600 restaurantes que se especializan en este plato, que ofrecen una amplia variedad de opciones para que nuestros usuarios puedan elegir el que más se adapte a sus gustos y preferencias”.

Los más elegidos en Rappi

Durante la pandemia, hubo un marcado aumento de los pedidos de sushi a través de la super app, principalmente de los combos de entre 12 y 45 piezas. Estos son los restaurantes más pedidos y sus platos estrella:

Otaku Sushi – Tabla Takoyaki x26 (Tabla con 3 nigiris de salmón, 3 geishas de salmón, 3 sashimi de salmón, 4 philadelphia rolls, 4 texas rolls, 4 zen rolls, 5 hilari rolls)

Sushi Pop – Tabla Tokio x40 (combinado con 10 roll California, 10 Napoli, 8 Valencia, 6 Paris, 6 Clerk. Incluye 3 palitos, 3 salsas de soja y 3 wasabi )

Che Sushi – Combo Palermo x12 (combinado con 3 roll Tigre, 3 Ushuaia, 3 Iro, 3 Toscana, con palitos, salsa soja, wasabi)

Hana Sushi – Tabla Sushi x45 (Tabla de 45 piezas con 3 sashimis de salmón, 3 geishas de salmón, 4 nigiris de salmón, 5 New York con Philadelphia, 5 Mexican roll, 5 spicy salmon roll, 5 green ebi roll, 5 ebi salmón roll, 5 hot shrimps, 5 Buenos Aires roll)

Jiro Sushi – Combinado Salmón Premium x30 (Combinado roll de 5 New York phila, 5 Tokio, 5 jiro, 3 niguiris, 2 geishas de mango, 4 sashimis y 6 hosomakis de salmón y queso)

Ichi Sushi – Combinado ejecutivo (4 roll tagasaki one, 4 mex roll, 2 nigiris de salmón, 2 miyagui)

Dashi – All Salmon x26 (4 rolls Philadelphia, 4 New York, 4 salmón Tataki, 6 sashimis de salmón, 8 niguiris de salmón)

Sushi Lives – Combo Mediterraneo x15 (combinado clásico de 15 piezas: salmón, rolls, makis y nigiris)

La Causa – Combinado de Salmón x25 (Combinado con 5 rolls NY Phila, 5 NY Limeño, 5 Barranco, 3 Geishas, 2 Nigiris Nikkei, 5 Miraflores)

Kanu Sushi – Sushi Salad (ensalada de sushi a elección)

Como sucedió en distintas industrias, el contexto de pandemia implicó que miles de comercios gastronómicos se reinventen y acerquen nuevas propuestas que respondan a las demandas de sus consumidores. Al respecto, Matias Teper, CEO de Kanu Sushi, afirmó: “En el último año y con el desafío de la pandemia, debimos rediseñar nuestra carta y propuesta de delivery para potenciar todo nuestro canal de venta digital, en paralelo trabajamos la comunicación, re-branding de marca y armado de equipo enfocado a la atención del cliente pre y post venta. Esto nos ayudó en la expansión de la marca a diferentes zonas de Capital Federal y Gran Buenos Aires (Norte, Oeste y Sur), contando hoy con más de 10 locales y proyectando a fin de año otras aperturas.”

Asimismo, una de las tendencias que comienza a pisar fuerte es la del sushi vegano o vegetariano. Dario Leivobic, socio fundador de Let it V, al ser consultado sobre esta tendencia afirmó: “El mercado y el público está en constante crecimiento desde hace varios años. Nosotros elaboramos sushi, platos fusión, pokes y Vurritos 100% plant based & gluten free que combinan sabores, aromas y culturas de todo el mundo. Además, no suponen una restricción para nadie porque son realmente aptos para todo público. A partir de nuestro éxito y crecimiento nos estamos expandiendo con el objetivo de posicionar Let it V en otros países hacia Estados Unidos, Uruguay, Brasil y España con la apertura de 2 locales en Barcelona en el mes Julio”.

