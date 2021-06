Estafas virtuales: cómo detectar mensajes engañosos acerca de supuestas promociones o regalos

Últimamente, circulan en WhatsApp mensajes engañosos ofreciendo promociones y regalos en nombre de Mercado Libre con la supuesta finalidad de celebrar el aniversario de la empresa; José María Gómez, especialista en Comercio Electrónico, comentó en qué consisten estas estafas virtuales y cómo detectarlas a tiempo.

José María Gómez – Canal 5

En este contexto, indicó que se trata de una táctica de ingeniería social, que consiste en el envío de un link por WhatsApp ofreciendo promociones o regalos a clientes o usuarios de cualquier empresa a la espera de que la potencial víctima caiga en la estafa.

A través de esta táctica los estafadores intentan obtener información específica de la víctima, principalmente números de tarjetas de crédito o datos de su cuenta bancaria, con el objetivo de realizar compras virtuales en nombre de la persona en cuestión.

Gómez manifestó que estos estafadores sacan ventaja del contexto actual, donde muchas personas ante la necesidad o la ilusión caen en la estafa.

De esta manera, los estafadores solicitan información de las cuentas de las víctimas o les piden que se registren en una página para “validar o actualizar” sus datos. Una vez que la víctima accedió a esta instancia, los estafadores concretan el ciberdelito.

Gómez explicó que no existe un rango de edad puntual en lo que respecta a las potenciales víctimas, sino que generalmente son personas que desconocen cómo funciona el sistema financiero.

“Es el desconocimiento del rubro lo que te lleva a caer en mayor o menor proporción; no es una cuestión de edad”, especificó el especialista.

Cómo detectar las estafas virtuales

Ante la recepción de este tipo de mensajes engañosos, el experto en Comercio Electrónico recomendó comunicarse directamente con la empresa para constatar que la información recibida sea verídica.

#Policiales Frente al aumento de estafas telefónicas, desde la Dirección de Cibercrimen de Misiones aconsejan no brindar datos personales o financieros @MisionesPolicia @mgmisiones https://t.co/sZ1JaUPJCd pic.twitter.com/Bgh3xRptqj — misionesonline.net (@misionesonline) February 12, 2021

En este sentido, aclaró que no se debe utilizar la información de contacto brindada en el mensaje recibido ya que lo más probable es que los que estén detrás de la línea o correo electrónico sean los mismos estafadores; se debe buscar por los propios medios los datos reales de la empresa.

Gómez mencionó que el sorteo por el Día del Padre es algo tradicional que se hizo históricamente, y ahora las empresas lo realizan en modalidad digital, por lo que a veces se dificulta distinguir las estafas; justamente los estafadores se dedican a pensar el argumento que parezca más verosímil.

Por este motivo, el especialista hizo hincapié en la importancia de prestar atención para no caer en la estafa y comunicarse o acceder a la página oficial de la empresa para verificar que el supuesto sorteo sea real.

Asimismo, recomendó compartir la información en caso de que se detecten mensajes falsos o engañosos para prevenir también a otras personas.

Finalmente, Gómez señaló que resulta complejo para las víctimas demostrar que cayeron en una estafa, ya que fueron ellas mismas las que accedieron u otorgaron sus datos. No obstante, deben realizar la denuncia para que la Justicia se encargue de investigar.

“No debemos ser inocentes, es preferible dudar en un principio de todo y más que nada de cosas gratuitas o regalos”, puntualizó el especialista en Comercio Electrónico.

Incremento de estafas virtuales y telefónicas durante la pandemia

Alejandro Garzón Maceda, director de Defensa del Consumidor, indicó que en el último año hubo un aumento importante en la cantidad de denuncias por estafas de servicios bancarios, principalmente los relacionados con la utilización de las capacidades crediticias de un consumidor, tanto en Posadas como en otras ciudades de Misiones.

Según precisó Maceda, los datos de las personas son obtenidos a través del sistema o incluso muchas veces es la misma víctima engañada la que aporta los datos; mediante esta metodología se pueden vaciar cuentas y/o obtener préstamos.

Al mismo tiempo cuestionó que las entidades bancarias no se encargan de constatar que la persona que realiza las operaciones, realmente es el titular de la cuenta. Ante esta vulnerabilidad, puntualizó que los consumidores no deben brindar información a terceros.

“El estafador obtiene un crédito que no lo pide el consumidor, que no lo cobra el consumidor y que luego es transferido a otra cuenta que no es la del consumidor”, detalló el director de Defensa al Consumidor en relación a estas estafas.

CR-A