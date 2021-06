El partido Demócrata de Misiones se consolidó como la quinta fuerza en las elecciones legislativas

El escrutinio definitivo confirmó que el espacio de centro derecha obtuvo 9589 votos en su primera participación en la contienda del pasado 6 de junio. Daniel Romero Buchanan, ex candidato a concejal en Posadas y presidente del Congreso del partido aseguró que “la expectativa era saber dónde estábamos parados en el escenario político de la provincia y captar a los que están desencantados con la política”.

La elección que hizo el partido Demócrata en las legislativas misioneras, fue una verdadera sorpresa para los analistas del escenario político local. En tiempo récord, con candidatos prácticamente desconocidos y con una propuesta de centro derecha que tuvo al partido NOS como aliado, se consolidó como la quinta fuerza, detrás del Frente Renovador; Juntos por el Cambio, el Pays con el Kirchenirsmo y el histórico partido Obrero.

Con una lista de candidatos a diputados provinciales, que llevaba como cabeza a Jorge Pelinski y un sólo sublema para concejales en Posadas, con Daniel Romero Buchanan como principal exponente, el partido Demócrata obtuvo 9589 sufragios “y nos votaron en muchos municipios donde no tuvimos candidatos a concejal”, contó Daniel Romero Buchanan.

Romero Buchanan, comerciante posadeño y autoridad partidaria, reveló a Misiones Online TV que “la formación del partido se dio en octubre del año pasado. Lo hacíamos con reuniones vía zoom y otras plataformas para ir conociéndonos. La idea era formar el partido. Llegamos a hacerlo antes de la inscripción para presentar candidatos y decidimos participar en las Elecciones”.

Cuando los papeles estuvieron en orden, comenzó la etapa de proselitismo, casi sin fondos, “vendiendo pollo para juntar dinero y con un intenso proceso de afiliación. Fue una campaña corta, pero para nosotros fue como una maratón”, confesó.

Romero Buchanan admitió que “la idea era saber cómo estamos posicionados, cómo está el votante en la provincia y en nuestro cuadro y tipo de idea, cómo está el voto. Qué cantidad de votos obtenemos a partir de la idea que profesamos. Somos un partido liberal de centro derecha y queríamos ver cómo estábamos parados en el escenario en Misiones. En esta ocasión participamos con la gente del NOS con la cual hicimos una sola lista e intercalamos candidaturas”.

A la hora de referirse a la ideología de este espacio, Romero Buchanan explicó que “los tres principios fundamentales que tenemos son el derecho a la vida, la libertad y la propiedad privada. De ahí deriva todo lo que compete al hombre. En el derecho a la vida el NOS está muy identificado porque participaron activamente en la campaña con los pañuelos celestes, en contra del aborto”.

Consultado sobre quiénes forman parte de esta nueva propuesta, aseguró que “es gente nueva en la política. No hay gente que en otro momento haya participado activamente en política. Nuestra perspectiva es que el ciudadano común que no se siente representado en la política tiene que participar. Si no me siento representado no puedo estar culpando al gobernante, al diputado o al concejal que no me representan”.

“Tenemos gente de todos los tipos de trabajo, todos autónomos. Tenemos representantes de los taxis, comerciantes, profesionales y coincidimos todos en que no nos sentimos representados con la política actual y tenemos que encontrar un representante. De ahí nació nuestra participación”, resumió.

Votos sin compromiso

En el análisis de las elecciones legislativas del pasado 6 de junio, mencionó los 30317 votos en blancos, “que representa el esfuerzo de casi 3 partidos como el nuestro juntos, que fueron y votaron en blanco. Eso es un voto queja, pero una queja que no me beneficia. Eso es decirles a los gobernantes, quédense con todo porque a mí la política no me interesa, pero todo el año me quejo y no hago nada para modificar eso.”

Agregó que “también hubo 10 mil votos nulos, por lo tanto, hay 40 mil intenciones, gente que se levantó el domingo 6 de junio, hizo la fila, de cuidarse, respetar los protocolos y fue votar en blanco”.

Con relación al protocolo empleado en la provincia en las primeras elecciones en pandemia, Romero Buchanan afirmó que “fue genial. Muy bien. Las filas estaban afuera de las escuelas, manteniendo el distanciamiento y adentro era todo muy rápido, con muchos cuidados. Lo noté muy bien organizado”.

El representante de los demócratas misioneros enfatizó que “en varios municipios donde no tuvimos representantes, nos votaron. Eso es llamativo y quiere decir que hay gente que está buscando distinto y tenemos que ir a trabajar con ellos”.

“Tenemos que seguir creciendo. Nuestras ideas son buenas y hay mucha gente que no nos conocía y ahora tenemos que trabajar fuerte en darnos a conocer e invitarles a participar. El político tiene que estar en contacto con la gente y la gente tiene que tener acceso directo al político”, sentenció.

D.G.-EP