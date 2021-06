Congreso Regional de Marketing: “Las empresas no segmentan el mercado, tienen que descubrir qué demanda la demanda”

En el Congreso Regional de Marketing uno de los disertantes fue Alberto Levy, quien es profesor de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y Directivo de Levy Dinámica Empresarial, desarrolló el tema de Estrategia Comparativa: Distínguete o Extínguete que inicio con la pregunta ¿Qué demanda la demanda? y agregó que al respecto “que marca tu marca” para enfatizar que como marca “si sos uno más, sos uno menos” para referirse al nuevo marketing y la transformación digital.

Levy se encargó de presentar los tipos de competidores que existen, los directos, indirectos, sustitutivos y los insumos. Además, presentó los tipos de vínculos que hay, empresas con empresas y también con los consumidores.

Con respecto a la pregunta inicial que realizó al empezar su exposición, sobre que “demanda la demanda” se encargó de armar cuadros en los cuales compara que demanda cierto producto. Luego para avanzar sobre la pregunta, se armaron cuadros en los cuales se tomaron ciertos aspectos que demandan algunas personas y que tipos de personas pueden abarcar esa lista reducida de requisitos sobre cierto producto.

En la exposición realizada, Levy explicó el Posicionamiento y Ventajas Competitivas desde el lado de la demanda. En este punto se presentó con un Diagrama de Venn, un plano mental en el cual lo que se demanda pasa a ser un conjunto y deja de ser una lista, cuando van avanzando las diapositivas aparece el posicionamiento y se divide en tres campos.

El primero son las demandas insatisfechas, después aparecen los atributos que se adjudican a la marca pero que no se valoran y en la intersección de ambos campos aparece la calidad que es cuando la demanda y la oferta compatibilizan.

Luego en el mismo plano mental también aparece lo que Levy considera el “enemigo”, haciendo referencia al posicionamiento de la competencia. Por ello explica con las diapositivas los distintos puntos de que “marca tu marca”, haciendo hincapié en que al tener una ventaja competitiva el “enemigo” podría copiarte y es ahí cuando hay que tener opciones que te diferencien para reemplazar esa ventaja ya tomada por la competencia.

Otro de los ítems que Levy explico fueron las Capacidades Distintivas, que es a lo que él llama eso que tengo, que se y que soy, y que la competencia no tiene, no sabe y no es.

#InformacionGeneral Con disertantes internacionales el marketing misionero concretó su Séptimo Congreso Regional y segundo en forma virtual https://t.co/ncPHWu1oTs pic.twitter.com/TT5f4FOVF4 — misionesonline.net (@misionesonline) June 12, 2021

“Como en las “Ventajas Competitivas” en este ítem la clave es “distinguite o extinguite”, esto no es el marketing tradicional es un marketing sistémico, el marketing no es una función es un estilo de vida en el cual la clave es propósito, profesión y pasión por esto, excede todas las áreas.”

La Productividad y Capacidades Distintivas desde el lado de la oferta también la explicó Levy, asegurando que es similar al Posicionamiento y Ventajas, pero desde el lado de la demanda explicado anteriormente.

JD-EP