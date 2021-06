A raíz del choque producido en la mañana de este lunes a la altura de Colonia Victoria, en la zona norte de Misiones, sobre la ruta nacional 12, Rubén Tamis, técnico en Seguridad Vial, explicó cuáles son las mejores estrategias y qué precauciones tomar para evitar accidentes viales al conducir.

Rubén Tamis – Red Ciudadana

A pocos días de comenzar el invierno, la provincia de Misiones se encuentra regularmente cubierta por grandes bancos de niebla durante mayor cantidad de tiempo. Tamis comentó que en los lugares donde la presencia de niebla es muy recurrente se disponen de flechas de “chevron” cada 3 o 5 metros para advertir a los conductores que reduzcan la velocidad de los vehículos y prevenir los choques en cadena.

“Deberíamos comenzar a implementarlas en la provincia, actualmente hay pocos lugares que las tengan”, comentó Tamis sobre el uso de esta señalización vial al costado de la ruta. En este sentido añadió que estas líneas ayudan al conductor a determinar a qué velocidad debe manejar cuando hay presencia de niebla. Si la persona que maneja el vehículo puede ver dos líneas entonces deberá ir a 60km por hora mientras que si ve sólo una línea deberá ir a 40km por hora.

Respecto de las precauciones que pueden tomarse en la provincia de Misiones, Tamis subrayó que una acción importante es la de no perder de vista las líneas blancas antes de la banquina para no perder el rumbo del vehículo cuando hay mucha niebla. Asimismo, añadió que no se deben prender las balizas cuando se está en circulación, ya que quien venga por detrás puede entender que el vehículo está detenido y hacer maniobras evasivas para esquivarlo. “Las balizas se utilizan solamente cuando nuestro vehículo se tira hacia la banquina, lejos de la cinta asfáltica y representa un obstáculo”, subrayó Tamis.

Acerca de las luces de los vehículos, Tamis explicó por qué debe mantenerse el uso de las luces bajas cuando hay presencia de niebla. La niebla compuesta por microgotas de agua suspendidas en el aire tienden a reflejar la luz, es por esto que al aumentar la potencia de las luces de los vehículos sólo encandila más y no se logra ver más lejos. El técnico en seguridad vial también explicó que para evitar estos problemas de iluminación en ruta es importante mantener los focos que vienen de fábrica con el vehículo.

A su vez, Tamis indicó que cuando el conductor percibe que la niebla es muy densa en la ruta la primera recomendación es alejarse del camino lo máximo posible, detenerse y colocar balizas. De todas maneras, aclaró que en autovías y autopistas es muy importante tratar de finalizar el recorrido prestando atención a las líneas de marcación blancas de la banquina debido a la mayor circulación de vehículos y el aumento de velocidades.

El especialista en seguridad vial también dijo que las luces antinieblas presentes en los vehículos son útiles pero que no garantizan mayor visibilidad. “Mucha gente no sabe que en la parte posterior del vehículo suele haber un dispositivo que prende una luz roja, algunos la tienen en medio o en el stop, pero está preparada para que el vehículo de atrás nos vea muchos metros antes” dijo Tamis acerca de las herramientas presentes en los autos.

Esta luz roja permite que los vehículos puedan ser percibidos con anterioridad en la ruta y previene gran cantidad de siniestros viales. Tamis señaló que suelen estar indicadas en los manuales de los automóviles, y allí se detalla cómo prenderla en situaciones donde la niebla impida o dificulte la visibilidad.

“La mejor forma de desempañar un vidrio desde el interior del vehículo es utilizar la calefacción porque si bien tarda más tiempo, es más permanente”, indicó Tamis. Sobre esto, sintetizó que para prevenir siniestros en niebla deben usarse luces bajas, atender las líneas de demarcación blancas y no prender las balizas.

ZF-A