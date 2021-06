Incendio en Posadas con menores dentro de la vivienda: el padre reconoció que dejó encerrado a sus hijos “para que no salgan a la calle” mientras él llevaba a su esposa a dar a luz al hospital

Ayer, el barrio Manantial de Posadas vivió un caos. Una vivienda se incendió por completo con seis menores dentro de la casa. El testimonio de una vecina apunta a que los niños estaban encerrados bajo llave desde hace varios días tras ser abandonados por sus padres. Sin embargo, José Luis Pereyra, padre los menores reconoció que los dejó solos “por un rato” porque había trasladado al hospital a su esposa a dar luz ya que estaba embarazada.

José Luis Pereyra. FM Show

“Yo me fuí con mi esposa a las 9 de la mañana al Hospital porque ella estaba por tener la criatura. La llevé y cuando llegó al hospital el guardia me dice que me vaya a mi casa porque ella está con covid”, comenzó diciendo.

El incendio del inmueble se registró a las 12:49 de este lunes 14 de junio en la chacra 252 en avenida Andresito y Costanera.



Posteriormente, luego de salir del nosocomio, el padre de los niños rescatados en pleno incendio confesó que fue a buscar un dinero al barrio San Gerardo. Una vez que llegó al mencionado lugar le avisaron que su vivienda había sido consumida por el fuego.

“Yo les deje encerrado a ellos para que no salgan a la calle”, reconoció el progenitor.

Al respecto de la acusación por parte de los vecinos, de que los menores estarían en una situación de “abandono”, el padre de los niños se escudó diciendo “eso es una mentira, yo estuve una semana en cama y todos los días estamos con ellos. Es mentira”, dijo.

“Cuando yo llegué los vecinos me quiesieron atropellar. Me fui nomás del barrio y fui a ver por mis hijos que estaban en la Comisaría de Villa Cabello”, detalló el hombre de 34 años que se describió como “changarín”

Por otro lado, José Luis agregó que cuando fue hasta la Comisaría le entregaron a sus hijos. “Me hicieron la entrega y me llevaron para la revisión médica de mis hijos”, dijo. Y agregó que por el momento estarán en la vivienda de su hermano.

Ayer, Ivana Zakovich, vecina del lugar que arriesgó su vida para salvar a los seis menores que estaban dentro de la vivienda que se incendió por completo, reveló “esto fue un abandono. Es la tercera vez que estos chicos están en esta situación”.

Al respecto, el padre remarcó “nunca quise matar a mis hijos, eso es una gran mentira. Yo me fui a la Comisaría y me entregaron a mis hijos”, reveló en diálogo con FM Show.

“Gracias a Dios nunca nos faltó nada, nosotros le mandamos al colegio y todo. Ahora la madre tiene la pensión de siete hijos”,agregó.

José Luis explicó que los vecinos lo querían “linchar” porque ellos quieren usurpar el terreno. “Voy a vender ahí, no quiero vivir más”, sostuvo.

Seguidamente, José Luis reveló que el incendio se produjo por un descuido: uno de sus hijos estaba jugando con el encendedor, prendió un papel debajo del colchón y se incendió la vivienda por completo.

“Los niños están en una situación de abandono”

Ivana, la vecina que rescató a los menores, relató que no es la primera vez que ocurre algo similar en la misma vivienda. Anteriormente, los vecinos debieron acudir a los niños en otro principio de incendio.

Además, la mujer apuntó contra los padres y mencionó “esto fue un abandono. Es la tercera vez que estos chicos están en esta situación”.

“Esto es una desgracia con suerte. Incluso, ellos se quedan sin leche, se quedan sin nada. Los padres salen a las 6 de la mañana y vienen a las 12 de la noche”, advirtió la mujer que arriesgó su vida para salvar a los seis hermanos.

Para finalizar, la vecina concluyó diciendo “esto es una situación grave, tienen a los chicos en una situación de abandono”, cerró.

AR-EP