Degustando: la app misionera que se potenció en pandemia

Degustando, el proyecto de Delivery & Take away que empezó en 2019, meses antes de la pandemia, hoy cuenta con más de 35 mil usuarios y sigue sumandos “partners”, A corto plazo busca extenderse a otras ciudades y consolidarse en la provincia como la aplicación de comidas que compite con grandes multinacionales.

En el marco del séptimo Congreso de Marketing Digital organizado por la Asociación Misionera de Marketing (AMMK), Daniel Puerta, fundador de la aplicación misionera Degustando explicó cómo el proyecto logró consolidarse durante la pandemia.

“Contamos con una gran cantidad de usuarios, estamos con más de 35 mil usuarios activos en este momento y contamos con una gran cantidad de partners; todo lo que es el sector gastronómico, deliverys, restaurantes heladerías, confiterías, así que a comparación de lo que tenemos con la competencia nos sentimos, por más que seamos bastante más pequeños en estructura, sentimos que estamos muy bien posicionados en la ciudad y la verdad que funciona muy bien” sostuvo.

Sobre los inicios, Puerta manifestó que el proyecto surge en el año 2019 luego de haber observado el crecimiento exponencial de las aplicaciones de comida en la ciudad de Buenos Aires mientras se hallaba estudiando Administración de Empresas. “Cuando estudiaba en Bs. As se ocupaba mucho este tipo de aplicaciones, vi el crecimiento exponencial que tenían este tipo de proyectos, y básicamente cuando retorno acá vi una pequeña oportunidad porque no existía nada de este tipo y la verdad es que era una solución muy eficaz en lo que era el pedido de comida, así que cuando llegué trate de copiar lo que viví en Buenos Aires” expresó.

Por otro lado, el joven destacó que la aplicación fue desarrollada en la provincia con recursos misioneros para los misioneros “los recursos fueron de acá, la verdad es que cuando comencé con este proyecto no sabía la cantidad de calidad, lo que es tecnología y demás que tiene la provincia para aportar, así que muy orgulloso de eso, creo que estamos a un nivel muy bueno nacionalmente de lo que es el producto total”.

Degustando vs multinacionales

En referencia a los beneficios y contras con las grandes aplicaciones de Delivery y Take Away, Puerto señaló que existen dos aplicaciones de gran magnitud que ha permitido a la vez facilitar el servicio. “Gracias a la participación que tienen ellos hoy acá, este tipo de aplicaciones se dio a conocer mucho más, no es lo mismo que cuando empezas de cero con un proyecto que es totalmente nuevo para la provincia insertarlo en la gente que, ya cuando viene una empresa mucho más grande, así que en eso estaría ayudando, nos estamos ayudando mutuamente en dar a conocer los beneficios que tienen este tipo de aplicación o proyecto para la gente. Lo negativo podría ser que estamos peleando contra un gigante multinacional y nosotros somos un grupo muy pequeño de la ciudad de Posadas”.

Asimismo, el creador de la aplicación de comidas, destacó que Degustando permite un servicio más personalizado con los partners (sector gastronómico). “Podemos escuchar más a los negocios a las necesidades que tienen con este tipo de servicios, básicamente una diferencia grande que tenemos son los costos que tienen en aplicación, este tipo de productos, básicamente los locales en nuestra aplicación por lo menos tienen costos más bajos que la competencia, y otra cosa también linda que podemos aportar es que todos los recursos que absorbe este proyecto vuelven a ser destinados a la provincia, entonces queda todo el dinero por acá. Todo queda en la provincia» agregó.

Proyectos a corto plazo

Para finalizar, el creador sostuvo que proyectan extender el servicio en principio a la ciudad de Oberá, Eldorado y Puerto Iguazú hasta abarcar la provincia y lograr consolidar la aplicación sin descartar la ampliación a futuro en otras provincias.

“La idea es hacer la provincia completa. Hacernos fuertes en lo que es la provincia, también a corto plazo estamos haciendo un desarrollo totalmente nuevo de la aplicación en sí que va desde lo visual hasta nuevas funcionalidades y nuevos servicios, a largo plazo tenemos idea de poder ir a otras provincias, pero primero queremos consolidarnos en nuestra provincia“ finalizó.

